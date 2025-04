Rimini, momento clou. Vis e Giana in quattro giorni. Parola d’ordine: turnover

Dosare le energie viaggiando su un binario parallelo. Il Rimini in fin dei conti l’equilibrista lo ha fatto per tutta la stagione. Ma ora è arrivato alla resa dei conti. La Vis Pesaro in campionato domani, la Giana Erminio martedì sera al ’Neri’ per la finale di ritorno di Coppa Italia. Buscè sta valutando ormai da giorni quale possa essere il piano ideale da adottare. Perché la coppa, si sa, vale una stagione. Ma al momento il Rimini non può permettersi di snobbare il campionato. Entrambe le strade portano ai playoff, ma al momento i biancorossi non possono pensare di abbandonarne nessuna. Così, sarà presumibilmente nella gara di domani a Pesaro che il tecnico campano rischierà qualcosa di più nel suo undici iniziale. Con un turnover più spinto del solito. Potrebbero essere ’sacrificati’, così, in nome della coppa, Langella a centrocampo e Parigi in attacco. Ma anche Cioffi potrebbe partire seduto in panchina. Chi ha risparmiato una fatica a Buscè dal punto di vista delle scelte è Longobardi. Il difensore, uno degli irrinunciabili di questa stagione, sconterà un turno di squalifica in campionato e al momento è l’unico che con la testa può essere già al match contro la Giana Erminio. Oggi nell’allenamento di rifinitura l’allenatore del Rimini farà le ultime valutazioni, anche tenendo conto delle condizioni fisiche dei suoi. Intanto, tra i pali potrebbe rivedersi capitan Colombi che l’infortunio che lo ha tenuto ai box per diverse settimane ormai l’ha abbondantemente smaltito.

Lo stesso non si può dire per De Vitis che presumibilmente, in via precauzionale, salterà la trasferta di Pesaro. Magari per tornare a disposizione contro la Giana. Il doppio appuntamento nel giro di pochi giorni esalta il popolo biancorosso. Che domani viaggerà in massa verso Pesaro per poi accomodarsi sugli spalti dello stadio di casa. Attualmente è chiusa la prevendita dei biglietti per la finale di coppa. Nei prossimi giorni il club di Piazzale del Popolo potrebbe valutare di riaprirla, ma solo se avrà a disposizione un nuovo ’pacchetto’ di tagliandi da riservare ai propri tifosi. Che hanno preso d’assalto i botteghini da subito e sono in molti a essere rimasti senza tagliando.