Rimini, occasione persa. La Pro Patria ne fa due

Un gol subito nel primo tempo e uno nella ripresa. Così il Rimini ha lasciato tutto sul campo della Pro Patria uscendo sconfitto nello scontro diretto e facendosi agganciare in classifica proprio dai lombardi e dalla Virtus Verona. In tre, in condominio, a quota 29, a un solo punto da Carrarese e Lecco seconde della classe e con la Tristina, a 28, che tallona le primissime. In tutto questo si gode i suoi sette punti di vantaggio sulle seconde il Mantova capolista che frena sul campo della Carrarese, ma resta saldamente al comando. Tutto questo quando mancano soltanto tre giornate al termine della regular season. E i biancorossi di mister Biavati hanno un obiettivo ben chiaro in mente: non perdere un posto in zona playoff. Tutto si deciderà nei prossimi 270 minuti, a partire da quelli di sabato prossimo in casa contro l’Arzignano Valchiampo.

Pro Patria: Bongini, Rigo, Samaden, Suatoni (27’ st Grimoldi), Maccarone, Aliata, Galantucci 836’ st Micheri), Marra (27’ st Auci), Colombo (18’ st Marini), Cante (18’ st Gentile), Frattini. A disp.: Gadda, Seratoni, Costantino, De Palo, Forni, Tammaro, Di Blasi, Brocchi, Barbieri, Rossi. All.: Bolzoni.

Rimini: Generali, Ciavatta, Bacchiocchi (34’ st Lepri), El Archi, Drudi, Mini (12’ st Cenci), Romualdi (12’ st Di Pollina), Capicchioni (12’ st Rubino), Conti (43’ st Rei), Toni. A disp.: Di Ghionno, Sposato, Manzi, Barretta, Brolli. All.: Biavati.

Primavera 3. Girone A (19ª giornata): Arzignano Valchiampo-Lecco 2-0, Carrarese-Mantova 1-1, Torres-Lumezzane 1-0, Vis Pesaro-Triestina 0-3, Pro Patria-Rimini 2-0, Virtus Verona-Pergolettese 2-2.

Classifica: Mantova 37; Carrarese, Lecco 30; Pro Patria, Rimini, Virtus Verona 29; Triestina 28; Pergolettese 26; Arzignano Valchiampo 22; Lumezzane 19; Vis Pesaro 16; Torres 11.