Rimini sconfitto in viaggio. Un gol lampo e primo ko

La prima battuta d’arresto arriva a Crema. La Primavera 3 del Rimini alla terza di campionato lascia tutto alla Pergolettese (1-0). Decisivo il gol realizzato da Bissa dopo appena tre giri di lancette. Una rete, quella del giocatore dei lombardi, che i biancorossi poi non sono più risciti a rimontare. Si tratta della prima sconfitta in campionato per la squadra di mister Biavati che sin qui aveva messo insieme quattro punti ’figli’ del pareggio al debutto contro il Lecco e della vittoria ai danni del Mantova. Tutto questo in quel girone B che al momento ha due padroni: le capolista Vis Pesaro e Triestina che di punti sin qui ne hanno tre in più dei romagnoli biancorossi.

Rimini: Generali, Brolli (28’ Fiordalisi, 21’ st Bacchiocchi), Sposato, Volonghi, Ciavatta, El Archi, Mini, Camiciottoli (33’ st Padroni), Capicchioni (21’st Toni), Conti, Rubino (1’ st Maltroni).

A disp.: Bagli, Lepri, Aruta, Nicolai, Di Ghionno All.: Biavati.

Primavera 3. Girone A (3ª giornata): Vis Pesaro-Torres 4-2, Virtus Verona-Arzignano Valchiampo 2-1, Carrarese-Lumezzane 2-0, Pergolettese-Rimini 1-0, Pro Patria-Mantova 0-1, Triestina-Lecco 2-1.

Classifica: Vis Pesaro, Triestina 7; Pergolettese 6; Carrarese 5; Pro Patria, Rimini, Lecco, Virtus Verona 4; Arzignano Valchiampo, Lumezzane, Torres 1.