Rimini, si riempie l’infermeria. Ora ai box c’è anche Cernigoi

I muscoli fragili dei giocatori del Rimini continuano a mettere a dura prova le scelte di Antonio Buscè. Tanto che con la Pianese il tecnico del Rimini avrà le scelte obbligate, o quasi, in molti reparti. La lista degli infortunati si allunga. La ’batteria’ degli esterni d’attacco continua a essere ridotta al lumicino. Cioffi e Malagrida, rientrati e poi nuovamente ai box, ne avranno entrambi ancora per qualche settimana. Ha rimesso piede in campo, invece, Chiarella. Ma l’esterno di proprietà del Catania sta muovendo i primi passi verso la condizione fisica migliore, ancora a digiuno di debutto in campionato. Niente Pianese per De Vitis, alle prese con una contrattura. Ma nemmeno per Cernigoi. L’attaccante, che ad Arezzo domenica ha alzato bandiera bianca a causa di un impiccio muscolare, non ha ripreso in settimana a correre con i compagni. Soltanto l’ecografia di oggi stimerà la reale entità del danno. Ma in zona gol per Buscè contro la Pianese le possibilità di scelta sono ridotte al lumicino. Meno problematica la situazione in difesa con Bellodi che tornerà a disposizione, dopo aver scontato un turno di squalifica. L’allenatore del Rimini ha ancora qualche giorno di tempo per tenere monitorata la situazione. Poi ci sarà il ritorno sul sintetico di quel ’Romeo Neri’ che sin qui non ha regalato troppe gioie ai biancorossi. Quattro gare giocate e solo tre punti messi al sicuro.

Un bottino magro che è stato reso meno amaro da quello ottenuto lontano dalla Romagna. Ai biancorossi, ora, il compito di rimettere i numeri in ordine. Contro un avversario che sin qui è stato capace di farsi valere e che ha messo insieme lo stesso numero di punti dei romagnoli. La Pianese, reduce dal successo casalingo contro il Carpi, si presenta in riviera con il morale alto. E con la voglia di iniziare a correre forte anche lontano da casa dove, sin qui, la formazione toscana ha invece zoppicato un po’ di più rispetto a quanto successo davanti al pubblico amico. Quattro i punti messi al sicuro in viaggio, otto quelli guadagnati alla base. Un inizio di stagione quasi opposto rispetto a quello dei romagnoli.