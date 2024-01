Rimini-Torres, una lunga storia di C. Al ’Neri’ una sola vittoria per i sardi

È una lunga storia quella tra Rimini e Torres sul palcoscenico della serie C. La prima sfida ufficiale tra Torres e Rimini si è giocata nella stagione ‘59-’60. Match d’andata al ’Neri’ con un pareggio (2-2). Poi romagnoli e sardi si affrontarono per la bellezza di 14 stagioni di fila, fino al 1975, con una sola interruzione nella stagione ’71-’72. Il bilancio di quei faccia a faccia dice Rimini. In 28 gare, tra anni Sessanta e Settanta, i biancorossi vincono 13 volte. Poi 11 pareggi e solo 4 vittorie della Torres. Insomma, i romagnoli fanno quasi sempre punti contro i sardi. Rimini e Torres tornano poi a incrociarsi a fine anni ’80 e da lì il bilancio si fa un po’ più equilibrato. Anche se qualche bella soddisfazione contro i sardi i biancorossi se la sono tolta nel tempo. Proprio al ’Romeo Neri’. Con i cinque gol della stagione ’98-’99 in quel match firmato da Civero, dalla doppietta di Tedeschi, da Centanni e da Pittaluga dal dischetto. In Romagna la Torres ha sempre avuto vita dura. Ventidue i precedenti con una sola vittoria degli ospiti. Poi 12 vittorie del Rimini e 9 pareggi.

Dici Torres e, pensando alla storia più recente, subito ti vengono in mente i fratelli Brighi. Matteo ha lasciato il segno in zona gol nel 2-1 al ’Neri’ della stagione ’99-2000. Qualche anno dopo la rete dal dischetto di Marco, era la stagione 2013-2014, ha consegnato i tre punti al club di Piazzale del Popolo. Domenica al ’Neri’, c’è da dirlo, sarà un’altra storia. Perché la Torres in versione 2023-2024 non è quella che il Rimini ha sempre guardato negli occhi. Compresa la scorsa stagione, quando in Romagna finì con un pareggio che deluse le attese (1-1, a segno Santini). La Torres di oggi è una macchina quasi perfetta, l’unica capace di tenere testa alla capolista Cesena. La squadra di Alfonso Greco si presenta alla seconda del girone di ritorno reduce dalla vittoria per 3-2 sulla Recanatese.

Quel successo che ha portato a 8 il numero di risultati utili consecutivi. Quarantasette i punti raccolti, Rimini doppiato con i suoi 23 messi insieme sin qui. I numeri non lasciano scampo ai biancorossi. Perché i sardi con 32 reti fatte hanno il terzo miglior attacco del girone (la squadra di Troise (nella foto) è ferma a quota 22). Ma anche la seconda miglior difesa, superata 15 volte. E qui con i 30 gol subiti dai romagnoli non c’è nemmeno paragone. Insomma, questa volta tutto dice Torres, ma per fortuna il calcio non è fatto soltanto di numeri. Capitan Colombi e compagni, dopo tre sconfitte consecutive, sono chiamati a rimettersi in piedi e farlo con una big potrebbe dare una buona spinta in questo inizio 2024.