Rimini, Ubaldi volta subito pagina: "Nessun dramma, ripartiamo"

"Non ne dobbiamo fare un dramma". Lo ripete più volte Leonardo Ubaldi. Quasi a convincersi che, così, quella sconfitta con la Virtus Entella al debutto al ’Romeo Neri’, faccia un po’ meno male. Il Rimini, dopo le due vittorie in coppa e il pareggio all’esordio in casa del Carpi, conosce così anche il sapore del primo ko. Contro un avversario quotato, ma con una prestazione al di sotto delle aspettative. "E pensare che nella prima mezz’ora – dice l’attaccante che proprio in quella prima parte di gara aveva portato in vantaggio i suoi – avevamo giocato una grande partita. Dopo non so bene cosa sia successo. Non ci abbiamo più messo quella qualità e intensità che ci aveva chiesto il mister. C’è da dire che l’Entella ha poi cambiato qualcosa e noi abbiamo trovato delle difficoltà".

Ma Ubaldi non è del partito di quelli che si piangono addosso. "Il campionato è appena iniziato – dice – Sin qui avevamo sempre fatto ottime partite, e ci sta perdere contro l’Entella. Magari non ci sta farlo in questo modo. Perché dopo la prima mezz’ora abbiamo un po’ rinunciato a giocare a calcio. Che in realtà è la cosa che sappiamo fare meglio". Resta la gioia per il primo gol stagionale. "Sono contento perché è arrivato praticamente subito. Mi auguro sia il primo di una lunga serie. Peccato, però, che con il mio gol non siamo riusciti a ottenere punti". Tra i perché di una inversione di rotta improvvisa, mister Buscè ha parlato di paura. Quel timore che è subentrato dopo essere andati in vantaggio. "Questo lo capiremo bene in settimana quando analizzeremo la partita – sottolinea l’attaccante umbro – Però l’Entella è una squadra forte, ci sta prendere un gol, andare sotto, l’unica cosa è che non abbiamo tirato fuori quella ‘cazzimma’ che in partite del genere ci vuole. Abbiamo rinunciato magari a giocare a calcio, anche per merito dei nostri avversari. Però sono convinto che possiamo fare molto di più perché siamo una squadra di qualità, anche se siamo giovani, ma i giovani che abbiamo sono tutti di grande prospettiva. Ci vuole tempo, però sono veramente fiducioso per questo campionato e ho assoluta fiducia nei ragazzi, tutti di qualità, che abbiamo nella nostra rosa".