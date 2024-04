Rimonta con Margotta contro lo Zola. La Pieve acciuffa un pari. Ma resta terz’ultima

zola

la pieve

ZOLA: Roccia, Minelli (62’ Mannarino), Di Giulio, Kourouma, Marchesi Matteo, Cugino, Gamberini (74’ Marzillo), Barbieri, Tonelli, Marchesi Marco, Pappalardo (70’ Baravelli). A disp.: Maiella, Andrejic, Fiore, Cirasella, Gilli, Zattini. All. Frigieri

LA PIEVE: Ortensi, Gobbi (57’Guerzoni), Bellentani, Lo Bello, Barbati, Canalini, Margotta, Cehu, Cheli, Rizzo (87’ Boriani), Quitadamo (93’ Rizzi). A disp.: Fiorito, Lugli, Lupusor, Pederzani, Pellegrino, Bevini. All. Chezzi

Arbitro: Lelli di Cesena

Reti: 30’ Tonelli, 74’ Margotta

Note: ammoniti: Lo Bello, Cehu

La Pieve torna da Zola con un punto nello scontro salvezza che non scaccia del tutto i fantasmi della retrocessione diretta. I granata restano infatti terz’ultimi a -5 dai bolognesi, ma se nell’ultima giornata (Pieve-Brescello e Nibbiano-Zola) il divario aumenterà a 7 o 8 punti La Pieve non giocherà il playout, anche se resta aperta pure la chance di superare la Fidentina che è a +2 e scalare una posizione playout. Gara equilibrata con poche occasioni da rete anche se in pieno recupero i bolognesi hanno con l’esperto Tonelli l’occasione per vincere la partita ma il portiere Ortensi si oppone alla grande alla conclusione nell’area piccola, portando così a casa un pareggio preziosissimo. Dopo aver reclamato un rigore per una trattenuta in area su Gamberini (l’arbitro lascia proseguire tra le proteste soprattutto di mister Frigieri), lo Zola passa alla mezzora con Tonelli che fa lo ’scavetto’ al portiere dopo un filtrante di Minelli. La Pieve attacca ma non riesce a rendersi pericolosa. Nella ripresa, al 74’, arriva il pareggio con Margotta su punizione deviata dalla barriera che mete fuori causa Roccia. La partita prosegue poi senza particolari emozioni fino alla clamorosa occasione già descritta a tempo scaduto da Tonelli.