Rimpianti Maceratese: "Era una gara da vincere"

"Siamo amareggiati considerando la prestazione, quanto abbiamo prodotto e per aver liberato i giocatori nell’area piccola". Matteo Possanzini, allenatore della Maceratese, pensa al pareggio interno con l’Urbania. "La squadra – aggiunge – ha fatto quello che doveva fare, ma queste sono partite da vincere. Rispetto all’andata, quando abbiamo conquistato i 3 punti su una grande giocata, ho visto i progressi dei giocatori. Stavolta, però, ci siamo fatti male da soli". Ci sono sempre dei timori alla ripresa dopo la sosta. "La Maceratese ha fatto bene sul piano fisico, però quando si rientra dopo la sosta non è semplice rimanere concentrati per 90 minuti ed è quindi un problema di attenzione. L’Urbania è una formazione che allunga le formazioni, che butta dentro palloni di continuo costringendo gli avversari a lunghe rincorse all’indietro. Come prestazione non posso di certo lamentarmi da quanto fatto dai miei giocatori". L’attaccante Luca Cognigni è tornato al gol e questo è un buon segnale. "Lui è un giocatore importante, un esempio per i compagni e poi non deve dimostrare nulla. Certamente – conclude Possanzini – è una notizia positiva che abbia fatto gol, magari avrebbe potuto anche segnarne di più. Non è un problema che Cognigni non sia andato in gol per qualche domenica perché poi può infilarne una serie".