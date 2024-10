Rinnovata la fiducia ad Agostini & C.. Ma i prossimi risultati peseranno

Fiducia ad Agostini e al suo staff. L’ha esternata ieri la società con questo comunicato: "A seguito delle recenti prestazioni, la società riconosce le difficoltà incontrate ma crede nelle capacità del nostro staff tecnico e nelle potenzialità della squadra. La fiducia accordata è un invito a rinnovare l’impegno e a lavorare intensamente per invertire la rotta. I prossimi impegni saranno cruciali e i risultati sul campo, in ogni caso, saranno determinanti. Siamo consapevoli delle aspettative dei nostri tifosi e della comunità. Chiediamo a tutti di unirsi in un sostegno compatto, perché insieme possiamo superare questo difficile momento. L’obiettivo è chiaro: riportare il Pontedera nei binari del successo e garantire un futuro competitivo".

Tuttavia la sensazione che affiora nel leggere tra le righe del comunicato, e in particolare la frase "(…) i risultati del campo, in ogni caso, saranno determinanti (...)" è che la trasferta di sabato a Carpi sia un crocevia: o arriva un risultato positivo (vittoria?) oppure addio fiducia. Staremo a vedere, auspicando comunque un successo che il Pontedera non assapora da 4 turni, nei quali ha ottenuto il solo punto di Pineto insieme a tre sconfitte, l’ultima delle quali domenica in casa col Campobasso. Un 1-2 che, stando al giudizio dei protagonisti in campo, non è affatto meritato, come ha sottolineato il difensore classe 1991 Riccardo Martinelli: "Perdere 2 partite su 3 in questo modo (l’altro riferimento è al derby perso 0-1 con l’Arezzo, anch’esso con un gol subito nel finale, ndr) non va bene. Contro Ternana, Arezzo e Campobasso non meritavamo di perdere. Potrà anche essere un peccato di gioventù o quel che vogliamo, ma ci dobbiamo mettere qualcosa in più, altrimenti diventa difficile andare avanti così". Martinelli entra nello specifico dei due gol incassati contro i neopromossi molisani: "Abbiamo preso due reti su altrettante mezze alle sporche rimaste in area… E’ proprio in quelle situazioni che bisogna metterci più cattiveria, sono palloni su cui dobbiamo arrivare prima noi". "Aver conquistato un solo punto nelle ultime tre partite – conclude il difensore – significa che c’è da correggere qualcosa, anche se tutto questo divario nelle gare che abbiamo perso non c’è. Contro il Campobasso se c’era una squadra che meritava eravamo noi". Infine, il Pontedera in un altro comunicato esprime "il proprio cordoglio per la scomparsa di Sandro Banchellini, fratello dell’ex calciatore granata (dal 2010 al 2012) Fabio. Tutta la società si stringe attorno alla famiglia per la grave perdita e ci tiene a fare le più sentite condoglianze".

Stefano Lemmi