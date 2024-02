"Rinvio della partita della capolista La Lanterna e sorpasso della Sales nel Girone A e B della Terza Categoria"

Ventesima giornata in Terza Categoria. Nel Girone A rinviata la partita della capolista La Lanterna sul campo del Marcialla. Rallentano le inseguitrici: il Bibe 1964, secondo, pareggia 0-0 a San Vincenzo a Torri; il Capraia viene battuto in casa 2-1 dall’Atletico Esperia. Nelle altre gare: Sporting Lazzeretto-San Lorenzo Campi Giovani 0-1; Carraia-Atletico Valdipesa 2-1; Quinto-Firenze Nord 0-4; San Michele Cattolica Virtus-Serravalle 6-0.

Nel Girone B la Sales rimane sola al comando, grazie alla vittoria in casa per 4-1 con l’Albereta ’72. Il Carbonile, battuto per 3-1 sul campo della Rontese, perde la vetta. In zona playoff, il Vaglia batte 1-0 la Sandro Vignini Vicchio nel derby mugellano, mentre il Cavallina pareggia 0-0 sul campo del fanalino di coda Atletico Impruneta. Nelle altre partite vittorie in casa per Torre a Monte (3-0 con le Sieci) e San Paolino Caritas (3-2 con il Londa); successo in trasferta per l’Atletico Figline (2-1 a Tosi); pareggio per 0-0 tra Scarperia e San Salvi Sancat.