Riomajor insegue la capolista

Questo pomeriggio si giocheranno due anticipi della dodicesima giornata del girone F di seconda categoria. Alle 17 al ‘Cimma’ di Pagliari si affrontano Riomajor e Mamas Giovani B. Arbitrerà Mosticchio della Spezia. Riomaggioresi decisi a vincere per tenere il passo della capolista San Lazzaro Lunense che li precede di sole due lunghezze. Alle 18, invece, si sfidano al ‘Pieroni’ della Pieve Speziasportale e Bolanese B. L’arbitro designato è Ravenna di Chiavari. Spezzini attualmente ultimi e fermi ancora a zero punti e reduci da ben nove sconfitte consecutive, di conseguenza vorranno pertanto conquistare i primi punti del loro campionato. Ma troveranno un avversario come i bolanesi altrettanto deciso a cercare di conquistare il successo e galvanizzato dall’affermazione ottenuta il turno scorso con il Romito Magra.