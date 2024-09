Riparte il campionato con Lunano-Vismara e con la Fermignaese a Moie. Promozione, subito grandi sfide

Con gli anticipi odierni (15,30) inizia il campionato di Promozione.

Marina-S.Orso. Alla prima la tradizione premia il S.Orso (due successi negli ultimi 2 anni) ma oggi non sarà una passeggiata per gli uomini di mister Vergoni. "Sale l’attesa per questo nuovo inizio – dice l’esperto portiere del S.Orso Luca Fiorelli –. Dopo l’ottima stagione scorsa, non sarà facile ripetersi, ma siamo consapevoli dei nostri mezzi e cercheremo di affrontare le gare con lo spirito giusto e le giuste motivazioni. Incontriamo subito due squadre che lottano per la vittoria finale, meglio non si poteva chiedere". Si gioca al ‘Simoncelli’ di Marina. Arbitra Enrico Cittadini di Macerata.

Moie Vallesina-Fermignanese. Il team allenato da Simone Pazzaglia (foto) affronta in trasferta una squadra che punta a fare bene. La Fermignanese cerca il riscatto dopo la battuta d’arresto in Coppa Italia e soprattutto vuol partire con il piede giusto. Si scende in campo al Comunale ‘Pierucci’ di Maiolati Spontini. Arbitra Francesco Ballaro’ di Pesaro.

Lunano-Vismara. "La partita con il Vismara – sottolinea il diesse del Lunano Matteo Dominici – per noi vorrà dire tanto, sono 27 anni che manca la Promozione a Lunano, dopo un lavoro meticoloso e lungo finalmente siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Ovviamente partire con il piede giusto davanti i nostri tifosi sarebbe la ciliegina sulla torta, ma non sarà così facile. L’avversario ha una rosa competitiva e conosce già la categoria. Sarà sicuramente una bella partita, molto combattuta, dove farà la differenza la forma fisica dei giocatori".

"Prima partita di campionato che è sempre particolare – dice dalla parte del S.Orso mister Pierangelo Fulgini – Lunano è una neopromossa e ha già fatto vedere nella prima uscita ufficiale in Coppa il suo valore andando a vincere sul campo di Fermignano". Nel S.Orso assenti Pistola (infortunato) e Carnaroli (influenzato). Al Comunale di Lunano dirige Francesco Giorgini di Jesi.

Tavullia Valfoglia-Vigor Castelfidardo. In Coppa Italia sette giorni fa il Tavullia Valfoglia ha pareggiato (0-0) contro il Gradara, cosi come hanno pareggiato in casa gli ospiti opposti all’Appignanese (1-1). Di certo tra i padroni di casa che quest’anno hanno unito le forze del Valfoglia e del Tavuglia c’è tanta voglia di fare bene. Si gioca al Comunale di Rio Salso. Arbitra Youssef Diouane di Fermo.

Villa San Martino-Appignanese. Il ds del Villa San Martino Luca Bocci presenta la partita: "Partiamo subito con un ostacolo importante, perché conosciamo poco i nostri avversari, saranno sicuramente agguerriti e motivati nel far bene in un girone nuovo. In casa vogliamo subito iniziare con il piede giusto". Si gioca al Comunale Villa San Martino. Arbitra Lorenzo Paoletti di Fermo.

Le gare di domani (15,30): Gabicce Gradara-Biagio Nazzaro; Jesina-Sassoferrato Genga; Pergolese-Barbara Monserra (ore 15).

Amedeo Pisciolini