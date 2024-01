Ripartenza con ben cinque derby . A Fabbrico e Viano partite ’calde’

Come da tradizione, Eccellenza e Promozione inaugurano il 2024 del calcio dilettanti con la prima di ritorno, tornando in campo con due settimane di anticipo sulle altre categorie.

Ripartenza col botto grazie ad un pokerissimo di derby fra cui spicca il big-match Vianese-Arcetana fra i leader del girone B di Promozione e gli ospiti che inseguono a 6 lunghezze.

Assenze pesanti per entrambe le parti, dovute a squalifiche: i locali devono rinunciare al centrale Coli, mentre i biancoverdi non possono schierare il mediano Sekyere e il fantasista Bernabei. Potrebbe approfittarne il Bibbiano/San Polo che attende un San Felice in lotta per la salvezza, ma sarà privo dello stopper Bonacini e del fantasista Cilloni, entrambi fermati dal giudice sportivo.

Sulla carta pronostico chiuso nell’altra sfida tutta reggiana fra il Castellarano e la maglia nera Atletic Progetto Montagna. Spareggio play-off casalingo per lo Sporting Scandiano che attende i modenesi della Mutina, mentre il Vezzano, privo dello stopper Melloni, prova a bissare il successo dell’andata sul sintetico della Sanmichelese, quarta forza del lotto.

Nel girone A debutto sulla panchina del Boretto per il trainer Sandro Melotti atteso dal derby salvezza sul terreno della Riese. Insegue il 5° risultato utile consecutivo la Sammartinese opposta ai piacentini della Bobbiese, bronzo del raggruppamento. Vitale scontro salvezza per il Campagnola che viaggia a Collecchio contro la cenerentola Cervo.

Nella Serie A dei Dilettanti previsto grande pubblico per la sfida Fabbrico-Correggese coi biancorossi a -3 dalla capolista Cittadella di scena a Gaggio Montano contro il Faro, mentre i locali puntano a consolidare la posizione lontano dalle acque agitate. Punti pesanti in palio anche al "Morelli" fra la Brescello Piccardo e la matricola Montecchio. Reduce dal primo hurrà stagionale, la Bagnolese prova a concedere il bis, sempre fra le mura amiche, contro il Colorno; ex di turno il guardiano Giaroli, che ha debuttato fra gli adulti alla corte gialloverde.

Sale nel piacentino il Rolo che dovrà disinnescare il super attacco del Nibbiano, deciso a reinserirsi nella corsa al vertice. Il riepilogo delle reggiane

Eccellenza: Bagnolese (5)-Colorno (22); Brescello Piccardo (27)-Montecchio (18); Fabbrico (22)-Correggese (35); Nibbiano (33)-Rolo (20).

Promozione

Girone A: Cervo (13)-Campagnola (21); Luzzara (20)-Fornovo Medesano (23); Riese (20)-Boretto (19); Sammartinese (21)-Bobbiese (30).

Girone B: Bibbiano/San Polo (41)-S.Felice (18); Castellarano (26)-Atletic Progetto Montagna (6); Cavezzo (16)-Baiso/Secchia (29); Sanmichelese (31)-Vezzano (22); Sporting Scandiano (28)-Atletic CdR Mutina (29); Vianese (43)-Arcetana (37).