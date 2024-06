Ripescaggi in C: la Samb non c’è e pensa al mercato

La Samb non è minimamente presente nella classifica dei possibili ripescaggi in Serie C. In una graduatoria provvisoria ma che si avvicina moltissimo alla realtà il club rossoblù non è neppure tra le prime diciotto società che possono avere qualche chance del salto di categoria a causa della cancellazione di formazioni professionistiche. L’Ancona come si sa è fuori per non avere pagato gli stipendi di marzo ed aprile ed il suo posto verrà preso dal Milan Under 23. Se ci saranno altre squadre escluse i primi due club ad essere ripescati sono Siracusa e Recanatese. I leopardiani dovranno attendere le decisioni del Consiglio federale per conoscere il loro destino. Al momento, però, non sembrano esserci altri casi critici. La dirigenza della Samb, abbandonati i sogni di gloria, deve mettersi all’opera per allestire una formazione che nel prossimo campionato possa recitare un ruolo importante. Come già preannunciato, mancano solo le firme per il centrocampista basco Julen Bernaola dell’Ugento e per l’attaccante dell’Ischia Valerio Baldassi. Piace l’attaccante brasiliano del Gravina Mateus Castro Da Silva autore di 17 reti in 29 presenze nella passata stagione. Nei prossimi giorni il diesse De Angelis incontrerà l’agente dell’attaccante dell’Ancona Federico Moretti per valutare le possibilità di un ingaggio. In caso di cancellazione del club dorico si svincolerebbe automaticamente. Resta un sogno, per ora, Alessandro Sbaffo. Il ’re leone’ vanta diverse offerte in C ma anche in B da parte del Mantova. Il presidente Massi gli ha offerto un triennale su cifre importanti ma per il momento Sbaffo non sembra interessato. Con Tomas Grandis e Alessio De Cerchio del Campobasso, la Samb ha posto l’attenzione anche su Mathieu Coquin.

Benedetto Marinangeli