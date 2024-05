Ripescaggi. Tante candidate sperano di fare il grande ‘salto’

Come noto, i play off di Serie D non mettono in palio la promozione, ma possono permettere alle squadre vincitrici di scalare posizioni nella graduatoria dei club ripescabili qualora si verificasse una carenza di organico al piano superiore, cambiando la geografia della prossima quarta serie alla quale parteciperà la Robur. Solo dopo la disputa degli spareggi, infatti, la particolare classifica sarà ufficiale (al momento in pole position sembrerebbero esserci Siracusa, Ravenna e L’Aquila), con la creazione di due elenchi, uno delle vincitrici, uno delle perdenti la finale. Per ulteriori bonus bisognerà poi attendere la classifica dei ‘Giovani D Valore’. Anche chi è indietro nella graduatoria, in ogni caso, può sperare: chi ambisce al ripescaggio deve rispondere a determinati requisiti, come lo stadio a norma, la tradizione sportiva… e la possibilità di versare 300mila euro. Il Grosseto, a oggi un po’ indietro nella griglia, ammessa la vittoria con il Tau Altopascio, potrebbe per esempio ‘giocarsela’ con il Siracusa (o La Fenice Reggio Calabria), il Ravenna, che ha però beneficiato della riammissione nel campionato 2020/21, e l’Aquila.