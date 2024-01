Ripresa in Eccellenza e Promozione, le modenesi in campo nel weekend

Riparte la marcia di Eccellenza e Promozione, in campo nel fine settimana con la prima di ritorno. Per le modenesi si parte oggi (14,30) con l’anticipo di Promozione fra United Carpi e Camposanto a San Marino.

Mercato. In Eccellenza il Terre di Castelli ha chiuso col centrocampista Fabio Sakaj (’98, foto) che ha giocato 9 gare in D al Progresso. Cresciuto nel Modena (anche 10 gare in B dal 2014 al 2016), ha giocato fra C e D con Fondi, Pianese, Sestri Levante, Cattolica e Bagnolese. In Promozione la Cdr Mutina sta cercando di affondare il colpo per bomber Fabio Notari. In Prima il Maranello rinforza l’attacco con Lorenzo Durantini (2000) quest’anno al Celtic Cavriago, con un trascorso anche in Sardegna alla Nuorese.

Schedina. Questi i pronostici di Vincenzo Corrente e le ultime di Eccellenza per le modenesi. Faro-Cittadella 2: la capolista di Salmi (un solo successo nelle ultime 5 gare) riparte forte del +3 sulle seconde da Gaggio Montano, dove mancheranno Sejdiraj e Bellentani, mentre da quello che trapela (poco) dovrebbe essere recuperato Vernia, che ha saltato il finale di 2023. Formigine-La Pieve 1: nel derby del ’Pincelli’ i verdeblù (10 punti nelle ultime 4 di dicembre) sono senza Luca Marverti e col dubbio di Ashong, pievani al completo e col de butto di Bellentani in difesa. Zola-Castelfranco X2: nella Virtus seconda, reduce da 14 risultati utili, recuperati Bertetti, Mantovani e Barbolini, ancora fuori Savino (retto femorale) e Fiorentini (caviglia), dovrebbero farcela sia Giordano (febbre) che Palmiero. Terre di Castelli-Agazzanese 1X: per mister Domizzi, pure al 2° posto, oltre ai soliti Massari, Uhunamure, Gozzi e Iori, si aggiungono Cornia e Bruno fra gli indisponibili, nemmeno Operato recupera.

In Promozione United Carpi-Camposanto (oggi) X, Fiorano-Nextegn 1X, Castelnuovo-Quarantolese 1, Cavezzo-Baiso X, Bibbiano-San Felice 1, Sanmichelese-Vezzano X, Scandiano-Cdr 1X.

