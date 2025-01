Risalita Recanatese. Sbaffo recuperato, il futuro è un rebus

Oggi Sbaffo (foto) dovrebbe rientrare da Cesena dove ha completato il percorso di riabilitazione dopo l’infortunio. Chiaramente da qui al suo impiego in campo… ce ne corre ma intanto, sempre in "dolce" attesa di conoscere le sue, attesissime, decisioni si può dire che il lungo recupero è terminato, rammentando però che sinora la folta chioma del Capitano si è vista sul terreno di gioco in questa stagione appena sei volte e l’ultima, contro il Castelfidardo il 3 novembre scorso, è stata semplicemente una fugace apparizione di meno di un quarto d’ora a giochi ormai fatti. Il delicato match con la Samb della seconda giornata poi, fu saltato complice la doppia ammonizione rimediata all’esordio contro la Fermana. Sulle reali intenzioni del 34enne trequartista portorecanatese non trapela nulla, né in via ufficiale né tantomeno in via ufficiosa con la sensazione che le "complicanze", per un suo trasferimento in Riviera, siano ben lungi dall’essere risolte, ammesso e non concesso che ci sia poi una reale volontà del calciatore. I dirigenti giallorossi stanno alla finestra, non potendo fare molto altro. Venendo all’attualità più stretta, l’avversario di domani, ossia la Fermana, sta mostrando un grande attivismo in sede di mercato. Ufficializzato l’arrivo del 19enne difensore portoghese Joao Brandao Vaz, cresciuto in Francia ma proveniente dalla Nocerina, il club canarino ha praticamente chiuso per Elio De Silvestro, classe 1993 con, all’attivo, 7 reti nella prima parte di questo campionato con la maglia dell’Avezzano. E’ un attaccante esperto, un mestierante per la categoria che potrebbe contribuire a spostare gli equilibri. Se eventualmente sarà utilizzato per l’imminente derby è tutto da verificare ed il neo tecnico Brini intanto è alle prese con altri probabili forfait, oltre a quello di Bianchimano, perché anche Pinzi è out e così pure Diouane (problemi a un adduttore), il che costringerà il baffuto tecnico a ridisegnare la difesa, schierando probabilmente, Tomassini e Cocino al fianco dei centrali Karkalis e Tafa (quest’ultimo un ex). Resa nota infine la designazione arbitrale: a dirigere il match sarà Stefano Laugelli di Casale Monferrato (14 gare in categoria, nessuna in questo raggruppamento).

Andrea Verdolini