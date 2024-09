Riscatto per il Montelupo. Qualificazione più vicina

C.S. Lebowski

1

Montelupo

2

CENTRO STORICO LEBOWSKI: Pagani, Prunecchi, Pancani, Quadri, Rossi, Giuntoli, Mina, Mazzoli, Ciancaleoni, Calbi, Gualandi. A disp. Onori, Burchielli, Biffoli, Magnolfi, Bonini, Tucci, Urbinati, Nicolosi, Diaby. All. Miliani.

MONTELUPO: Lensi, Marrazzo, Cerrini (80’ Bentivoglio), Tremolanti, Corsinovi, Alicontri, Cintelli (75’ Ndaw), Beconcini, Masoni (80’ Sparaciari), Ferrmaca (68’ Cupo), Braconi (60’ Ulivieri). A disp. Boretti, Caparrini, Torrente, Pucci. All. Lucchesi.

Arbitro: Ferri Gori di Arezzo (assistenti Ernano di Arezzo e Mohamed di Empoli).

Reti: 31’ rig. Masoni; 35’ Gualandi; 47’ Braconi.

FIRENZE – Pronto riscatto del Montelupo, che in un colpo solo ‘vendica’ il ko di domenica scorsa e si porta in testa al triangolare del primo turno di Coppa Italia di Promozione. A distanza di tre giorni dal 2-0 subito dal Centro Storico Lebowski, gli amaranto sono tornati al campo sportivo La Trave di Firenze per la seconda giornata del primo turno di coppa e sono entrati in campo con tutt’altro spirito rispetto al match di campionato. "Sono molto contento di questo – ha spiegato mister Lucchesi – anche perché c’erano 4/5 giocatori che erano alla prima gara da titolare quest’anno. Poi nella ripresa ha fatto il suo esordio anche un altro Juniores come Bentivoglio". Grazie a un ottimo avvio il Montelupo si guadagna al 20’ un rigore per atterramento in area di Braconi, ma Masoni si fa ipnotizzare da Pagani che respinge. Passano poco più di dieci minuti e il direttore di gara indica nuovamente il dischetto per gli ospiti a causa di un vistoso fallo di mano in area sul tentativo di testa di capitan Corsinovi, in seguito ad un calcio d’angolo. Dagli undici metri si presenta nuovamente Masoni, ma stavolta l’ex Fucecchio e Real Cerretese non sbaglia e porta avanti il Montelupo.

Immediata la reazione dei padroni di casa, che pareggiano al 35’ con Gualandi (proteste montelupine nell’occasione per un possibile fuorigioco). L’1-1 è anche il risultato con cui si va a riposo, mentre in avvio di ripresa è di nuovo il Montelupo a passare in vantaggio con Braconi, lesto a sfruttare una bella imbucata centrale di Tremolanti. Poi gli amaranto resistono bene al forcing finale del Lebowski e salgono a quota 4 punti. Se il Firenze Ovest non batterà con almeno 2 reti di scarto il Lebowski nell’ultima gara il Montelupo sarà qualificato.

Si.Ci.