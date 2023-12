Risultati e classifica. Imolese ko nel derby. Il Ravenna vince in pieno recupero Il Ravenna si regala il titolo di campione d'inverno battendo l'Imolese al settimo minuto di recupero. Il Forlì vince in casa con l'Aglianese, mentre la Sammaurese non ottiene punti sul campo del Sangiuliano. La classifica vede il Ravenna al primo posto con 36 punti.