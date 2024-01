Risultati e marcatori dalla Promozione alla Terza. Fratta, persa la vetta. Il Forlimpopoli fa poker e risale

Ecco risultati, marcatori e classifiche delle squadre forlivesi dalla Promozione alla Terza Categoria. In Promozione battuto il Fratta Terme, ora secondo, nel big match col Faenza, sale al terzo posto il Forlimpopoli corsaro. In Prima successo a suon di gol per l’Edelweiss. In Seconda continua la fuga del Vecchiazzano.

Promozione (20ª giornata). Faenza-Fratta Terme 2-0 (Lucarelli, Pezzi), Stella-Forlimpopoli 0-4 (2 Chiarini, Spadaro, Marzocchi), S. Pietro in Vincoli-Civitella 1-0 (Montemaggi). Classifica: Sampierana 40; Faenza 39; Forlimpopoli, Fratta Terme 38; Cattolica 36; S. Pietro in Vincoli 34; Bellariva 32; Classe, Del Duca 29; Misano, Bakia Cesenatico 26; Civitella 25; Stella, Torconca 20; Due Emme 19; Verucchio 18; Cotignola 17; Cervia 10.

Prima Categoria (16ª giornata): Edelweiss Jolly-2000 Cervia 5-2 (2 Bucci, 2 Pellegrino, Trinchese; Filipi, Giulianini), Meldola-Carpena 2-1 (Raggi, Ghetti; Agazzi), Sporting Predappio-Savio 1-2 (Tani rig.; Ghetti, Bandini), San Vittore-Santa Sofia 1-1 (Farnet; Campacci), Pianta-Modigliana 1-2 (Agosta; Baldoni, Sow). Classifica: Frugesport 37; Savio, San Vittore 35; Edelweiss Jolly 32; Pianta 31; Modigliana 26, Carpena 25; Savarna 24; Meldola 22; Santa Sofia 20; Sporting Predappio 19; Azzurra 13; Fosso Ghiaia 12; 2000 Cervia, Sant’Agata 10; Real Fusignano 9. Seconda Categoria (14ª giornata). Girone N: Vecchiazzano-Deportivo Roncadello 3-2 (2 Raffelli, Ragazzini; Paolini, Brandinelli), Real Cava-Low Ponte 1-1 (Dabre; Mennella rig.), Casalborsetti-Fiumanese 1-0 (Leone), San Zaccaria-Valmontone Cstrocaro 0-4 (Casamenti, Pasqui, Fiorini, Leonardi). Classifica: Vecchiazzano 36; Marina 31; Fiumanese 28; San Pancrazio 27; Casalborsetti 25; Low Ponte 23; Romagna 21; Fornace Zarattini 18; Real, Porto Fuori 17; Valmontone 13; Deportivo Roncadello 11; Godo 3; San Zaccaria -3. Girone O: Collinello-Atletich Poggio 2-3 (Perotto, Girelli; 2 Bua, Ciclamini), Sarsinate-San Colombano Italtex 0-2 (Kazazi, D’Altri). Classifica: Ronta 30; Rumagna 29; Rubicone/Calisese 27; Collinello 25; San Colombano Italtex 23; Dismano Utd 21; Perticara 17; Atletich Poggio, Capanni 16; Montefeltro 15; Borghigiana 14; Aurora 9; Sarsinate 8.

Terza Categoria (14ª giornata): ArtusiAnna-Torresavio 1-2 (Casadei; Amaducci, Buccelli), Real Meldola-Bertinoro 2-0 (Strada, Gentili).

Franco Pardolesi