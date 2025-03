RISULTATO A OCCHIALI. Il Casette Verdini sciupa a Grottammare

Grottammare 0 Casette Verdini 0

Beni, Donzelli, Pietropaolo G., Cisbani, Gibbs, Ferrari, Di Nicoló (28’st Porfiri), Medori (40’st Guenci), Verini, Pomili, Leoni (20’st Ndreu). All. Cetera. CASETTE VERDINI: Carnevali, Ciurlanti, Menchi, Telloni (23’st Ogievba), Ferrari (1’st Poloni), Lami (15’st Midei), Giaccaglia (30’st Forte), Tidiane, Corrado (38’st Gentilucci), Del Brutto, Romanski. All. Lattanzi. Arbitro: Cocci di Ascoli.

Finisce a reti bianche tra Grottammare e Casette Verdini. Una gara stregata per gli ospiti che pur in superiorità numerica non trovano la rete per espugnare il Pirani. Al 20’st Gibbs stende Del Brutto lanciato a rete in area e viene espulso, con conseguente rigore per la formazione amaranto. Dal dischetto si presenta Giaccaglia, ma Beni indovina respinge. Il Grottammare resiste agli attacchi del Casette Verdini e crea una buona occasione per conquistare i tre punti, ma Ndreu a tu per tu con Carnevali calcia sul fondo, situazione che si ripete anche nei minuti finali.