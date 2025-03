Risultato a occhiali. Vigor Montecosaro e Aurora Treia non trovano la zampata giusta

Vigor Montecosaro 0 Aurora Treia 0

VIGOR : Renzi; Tidei, Pepi, Beruschi (40’ st Rossini), Cicconofri; Arias Lopez (22’ st Consoli), Marcantoni Davide (34’ st Baiocco), Marcantoni Ludovico; Compagnucci; Tulli (22’ st Boccanera), Guermandi. A disp.: Calligari, Piermartiri, Rossini, Poggi, Di Biagio, Saucelli. All. Pierantoni.

AURORA TREIA: Testa; Ballanti, Marini, Bartolini; Pottetti (26’ st Garcia Facundo), Garcia Martin, Romagnoli Francesco (19’ st Giuli), Bonifazi, Dominino; Wali (33’ st Cacciamani), Borrelli. A disp.: Tiberi, Bontempo, Asteroidi, Garip, Filacaro, Ruani. All. Nocera.

Arbitro: Ballarò di Pesaro.

Note: spettatori 150 circa. Ammoniti Testa, Cicconofri, Compagnucci. Angoli: 2-3. Recupero: 4’ (0+4).

La Vigor Montecosaro volta pagina dopo due sconfitte di fila, l’Aurora Treia torna da Montecosaro con un punto allungando così la striscia positiva. È una partita dai due volti: interessante nella prima parte mentre nella ripresa cala di tono. Nella prima frazione di gioco la squadra di Nocera si fa apprezzare e sfiora il gol con Wali e con Borrelli le cui conclusioni finiscono sui legni. La risposta della formazione allenata da Pierantoni (foto) è affidata a Tulli e a Guermandi che mancano il bersaglio di poco.

Le squadre vanno al riposo con il risultato di partenza, ma nella seconda parte del match il ritmo diminuisce e inevitabilmente sono meno le emozioni e le conclusioni in porta. Da segnalare per i locali il colpo di testa di Beruschi e per gli ospiti la punizione di Borrelli che lambisce il palo. Alla fine vincono le difese, Auora e Vigor aggiungono un punto in classifica.