Pianese, ottima prova. Ma la spunta l’Ascoli: 1-0

Nei minuti successivi la formazione di Prosperi cerca di risistemarsi ma rischia qualcosa pasticciando in difesa, Boer chiude un retropassaggio pericoloso di Polidori.

Al 21’ prima occasione per i bianconeri amiatini con Mignani, pescato bene in area da Falleni. Il 9 della Pianese però perde un tempo di gioco e permette a Gagliolo di recuperare e chiudere. Pochi minuti dopo Proietto cerca Falleni con un ottimo lancio di sinistro da metà campo: l’esterno però non riesce a controllare. Ascoli vicino al raddoppio con Corazza (26’), chiuso in angolo da Proietto al momento del tiro a botta sicura. La risposta senese è nel colpo di testa di Mignani intorno alla mezzora, colpo di testa su cross di Nicoli largo. Nel finale ci prova Boccadamo da fuori, palla a lato.

Nella ripresa pronti via e Mignani (pescato da Mastropietro) ha una gigantesca occasione per impattare la sfida del Del Duca ma il suo destro è deviato da un super intervento di Livieri.

I ritmi della gara salgono: all’11 Livieri è bravo a sventare in uscita un cross pericoloso di Falleni. Un minuto dopo lo stesso ex Atalanta si accentra e calcia. Ma il destro è stoppato da un difensore. Palla gol anche per i padroni di casa (15’) con Corazza che si divora il raddoppio tutto solo davanti a Boer, bravissimo a deviare in corner. La formazione di Prosperi pressa e va vicinissima al pari contro i super favoriti avversari ancora con Mignani (25’) che si libera di due avversari ma trova ancora Livieri pronto al grande intervento. Nel finale Prosperi si gioca anche il doppio centravanti con Sorrentino per Polidori ma l’Ascoli, pur sulle gambe tiene e porta a casa i tre punti.

Tabellino

ASCOLI 1 – PIANESE 0

ASCOLI (3-4-3): Livieri; Menna, Curado, Gagliolo; Adjapong (14’st Alagna), Varone, Bertini (15’st Bando), Cozzoli; Tirelli (26’st Campagna), Corazza (44’ st Caccavo), D’Uffizi. Panchina: Abati, Raffaelli, Maurizii, Marsura, Piermarini, Maiga Silvestri, Caucci, Gagliardi, Tavcar, Achik, Ciccanti. Allenatore Carrera.

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Polidori (34’st Sorrentino), Pacciardi, Chesti (13’ st Remy); Boccadamo, Proietto (13’st Colombo), Simeoni (34’ st Odjer), Nicoli; Mastropietro, Falleni (26’ st Capanni); Mignani. Panchina: Filippis, A. Reali, Da Pozzo, S. Reali, Papini, Spinosa, Frey, Indragoli, Barbetti. Allenatore Prosperi.

Arbitro: Vingo di Pisa (Romaniello e Chianese).

Rete: 2’pt Varone.

Note: ammoniti D’Uffizi, Simeoni, Boccadamo, Odjer; Recupero: 3’ pt e 6’ st. Spettatori: 5093.