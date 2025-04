Pontremolese pronta per i playoff: obiettivo Eccellenza

Per la treza volta consecutiva la Pontremolese tenta di ritrovare nei playoff la strada maestra per risalire in Eccellenza, primo passo obbligato, nell’ottica di ambizioni ulteriori, che il presidente Aprili ha iniziato ad occhieggiare sin dal giorno della sua presa di potere gestionale. Da qualche tempo il calcio azzurro anche se ancora alla ricerca di un direttore generale per completare l’organigramma, adesso è alla ricerca delle cose fatte per bene, crescendo di pari passo con la città e al suo tessuto connettivo.

E così la Pontremolese va per quartieri alti da un paio di stagioni, dopo l’incredibile retrocessione di qualche stagione fa maturata sotto una gestione davvero scadente. Ora, è ancora una volta pronta per la sfida dei playoff, il cui traguardo è l’Eccellenza. La gente di fede azzurra non fa troppi calcoli timorosi in chiave playoff. La partita in programma il 27 aprile sul Lunezia contro la Larcianese è guardata con rispetto, ma con nessun timore. E quindi si è portati a pensare, in anticipo, a una Pontremolese-Larcianese una prima finalissima da vincere per assicurarsi il pass alla seconda ‘bella’ che la manderà contro la vincente Pietrasanta-Forte dei Marmi.

Anche Matteo Verdi si rende conto dell’ottima salute complessiva della squadra, che nel girone di ritorno ha risposto alla grande alle sue sollecitazioni. Ma, da tecnico avveduto, mette le mani avanti, cerca di scavare nei “se“ e nei “ma“. "I miei hanno finito in crescendo, guadagnando in condizione fisica e in morale da una domenica all’altra. Adesso in questa pausa forzata bisogna continuare. E non vorrei che, magari, l’istintivo appagamento sopraggiunto una volta approdati al traguardo così intensamente inseguito, ci togliesse qualcosa nella determinazione e nelle incentivazioni che invece sono necessarie come il pane per poter alimentare le nostre ulteriori ambizioni".

I sessantacinque punti conquistati, tre in più della fresca neopromossa Real Cerretese, ovviamente hanno dato la carica a tutto l’ambiente. E questo aspetto psicologico Verdi ritiene di dover sfruttare in maniera determinante: "Aver raggiunto questi numeri e il secondo posto, ha rappresentato una flebo di entusiasmo, fiducia, sicurezza nei propri mezzi. La squadra si è trasformata e appare convinta. Crederci è il minimo, anche se bisogna farlo con giudizio, sano realismo, ma anche con la concreta mentalità di chi sa cosa va a giocarsi".