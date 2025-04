Dipo Vimercatese trionfa in campionato e si prepara al salto in Promozione

Adesso a Vimercate, sponda Dipo (che ha incassato i complimenti social anche dalla AC Leon), è il momento del godimento puro dopo la vittoria del campionato ottenuta con un turno d’anticipo e a coronamento di una strepitosa rimonta. Giocatori e staff festeggiano ma la società deve già pensare al futuro perché programmare una categoria superiore non è cosa da poco. È questo il senso delle dichiarazioni del direttore sportivo Marco Russo. "Il salto in Promozione? Comporterà grandi cambiamenti, dalle strutture al campo da gioco. Ma la società è pronta a farlo" dice colui che ha costruito la squadra che ha trionfato nel girone M dopo una partenza falsa e il cambio della guida tecnica. "Si tratta di un’impresa grandissima, frutto del lavoro di tutti. Le quattordici vittorie in diciotto partite con Forcisi in panchina sono qualcosa di incredibile. Personalmente ho sempre creduto nella squadra fin dall’inizio, magari non da primo posto, ma sicuramente da playoff. Ero consapevole di avere allestito una delle rose più forti degli ultimi anni alla Dipo Vimercatese". Che dopo la pausa tornerà in campo per l’ultimo ininfluente turno in trasferta sul campo della Triuggese, in lotta per la salvezza.

Ro.San.