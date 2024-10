Gubbio-Pontedera 0-1, decide Ianesi nel primo tempo

Gubbio, 20 ottobre 2024 – Con una rete di Ianesi nel cuore del primo tempo il Pontedera ha espugnato Gubbio (terza volta nella storia in undici trasferte) e si è portato a quota 10 punti in altrettante giornate. Per la prima volta in campionato la squadra ora allenata da Menichini, alla seconda gara, è riuscita a non subire gol, capitalizzando così al massimo il destro ravvicinato di Ianesi (al 4° centro) servito in area da Corona. Nella ripresa Tantalocchi, decisivo nella prima frazione su Rosaia (18'), non è stato mai impegnato. Domenica i granata ospitano l'Entella. (s.l.)

Tabellino

GUBBIO 0-PONTEDERA 1

GUBBIO (3-5-2): Venturi; Tozzuolo, Rocchi (25’ st D’Ursi), Pirrello; Corsinelli, Rosaia, Proietti (33’ st Fossati), Iaccarino (16’ st Maisto), David; Giovannini (16’ st Rovaglia), Tommasini (33’ st Faggi). A disp: Bolletta, D’Avino, Signorini, Zallu. All. Taurino

PONTEDERA (3-5-2): Tantalocchi; Cerretti, Guidi, Pretato (1’ st Espeche); Perretta, Sala, Ladinetti, Pietra (30’ st Gagliardi), Ambrosini (18’ st Maggini); Corona, Ianesi (42’ st Ragatzu). A disp: Calvani, Vivoli, Vanzini, Coviello, Benucci. All. Menichini

Arbitro: Gasperotti di Rovereto.

Marcatore: 24’ pt Ianesi

Note: ammoniti Rocchi, Ambrosini, Espeche, Proietti (dalla panchina), Cerretti, Corsinelli; angoli 5-0