Ternana-Parma 1-3, la capolista detta legge

Terni, 2 marzo 2024 – La capolista Parma passa al "Liberati" facendo valere la legge del più forte. In vantaggio di due gol già nei primi venti minuti, trova il terzo a metà ripresa spegnendo le speranze di rimonta delle Fere. Alla Ternana di mister Breda resta il rammarico degli errori difensivi, del palo di Raimondo e del rigore malamente sbagliato allo scadere del primo tempo dallo stesso attaccante. Il Parma di mister Pecchia va in vantaggio al 7' con uno scatenato Bonny che supera in velocità Capuano e batte Iannarilli. Raddoppio al 18' con Banedyczak su calcio di rigore provocato da Amatucci. In mezzo il palo di Raimondo con un’ottima iniziativa personale e, allo scadere della prima frazione, il rigore (per fallo su Luperini) che lo stesso Raimondo manda alle stelle. Luperini riaccende la Ternana ad inizio ripesa segnando il momentaneo 1 a 2 , ma al 60° è Casasola a deviare il pallone nella propria porta, in un estremo tentativo di difesa dall’ennesima incursione degli ospiti sulle fasce laterali. Nella restante mezz’ora una Ternana propositiva non ha però la forza di riaprire la gara. Il Parma consolida il primato e le Fere restano nella zona calda della classifica.

Tabellino

TERNANA (3-5-2): Iannarilli, Sgarbi, Capuano, Dalle Mura, Casasola (38' st Favasuli), Luperini, Amatucci (8' st Faticanti), Pyyhtia (8' st De Boer), Carboni (1' st Distefano), Pereiro (16' st Favilli), Raimondo. Allenatore: Breda

PARMA (4-2-3-1): Chichizola, Del Prato, Osorio, Circati, Coulibaly, Estevez, Cyprien (35' st Colak), Partipilo (1' st Man), Hernani (19' st Mihaila), Benedyczak (19' st Sohm), Bonny (29' st Begic) Allenatore: Pecchia

ARBITRO: Collu di Cagliari

SPETTATORI 4.929 di cui 350 ospiti