Rivoluzione d’inverno. Il Renate cambia faccia

Era stata una rivoluzione in estate con l’organico da affidare a Pavanel quasi totalmente rinnovato, ma alla resa dei conti lo sarà anche a gennaio. Con le ultime operazioni appena ufficializzate, a Renate si sale a quota sette entrate e altrettante uscite. Quasi un’ammissione di colpa quella di Oscar Magoni, ma soprattutto l’esigenza di modificare una squadra costruita per il 4-3-3 che oggi è diventato un 3-5-2. Insomma un gennaio di lavoro sodo per il dirigente bergamasco e potrebbe non essere finita qui, perché anche uno tra Rolando (favorito) e Procaccio potrebbe lasciare la Brianza. E tempo a disposizione ce n’è. Ma intanto annotiamo queste modifiche alla vigilia della trasferta di lunedì sera sul campo dell’Atalanta U23. Salutano i colori nerazzurri Marco Amadio e Marco Garetto (nella foto). Il primo torna alla Virtus Verona dove era già stato tra il 2020 e il 2023 dopo aver contribuito alla causa delle pantere con 15 presenze e un gol, il secondo va al Rimini a titolo definitivo con alle spalle 20 gare e una rete in Brianza. E chissà se il suo addio è collegato con l’arrivo, sempre dal club romagnolo, dell’esterno di centrocampo classe 2003 Davide Acampa, napoletano e cresciuto nel vivaio azzurro. L’acquisto più importante di questa fase è quello dell’esperto centrocampista classe 1993 Francesco Vassallo che firma fino al 2026. Arriva dal Monopoli e in C ha già totalizzato oltre 370 gettoni.