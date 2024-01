Rivoluzione Folgore in Serie D: 9 acquisti, 17 ceduti

Autentica rivoluzione alla Folgore Caratese dall’avvento di Carmine Parlato. Alla vigilia della trasferta di oggi contro il Caldiero il club ha dichiaranto chiuso il mercato presentando la lista definitiva delle entrate e delle uscite: 9 le prime, addirittura 17 le seconde. In pratica dell’organico allestito a luglio dall’ex direttore Ferrara resta poco. Gli ultimi due rinforzi hanno recentissimi trascorsi brianzoli. Il difensore classe 2004 Leonardo Nicolini (foto) ha percorso pochi chilometri per trasferirsi da Renate alla Folgore. Dopo una stagione da titolare alla Fezzanese, in C non ha trovato spazio coi nerazzurri. Invece il centrocampista classe 2003 Kevin Bright è stato uno dei pochi, lo scorso anno, a salvarsi nelle fila del Seregno che lo prese in prestito dalla Cremonese. Aveva iniziato la stagione alla Reggina. Gli altri 7 nuovi sono Nicolò Esposito, Aniello Viscovo, Jacopo Lofoco, Balamotis Kostantinos, Carlo Caporali, Bruno Barranco e Roberto Esposito. Salutano Chibsah, Diop, Confalonieri, Gritti, Gaetani, Pandini, Mora, Silvestro, Ortelli, Koval, Ravarelli, Bianchi, Sottile, Attah, Napolano, Piga e Arduini. E vedremo che Folgore sarà quella che oggi verrà opposta al Caldiero. Si sfidano una squadra che non perde da quasi due mesi e una che non vince da oltre due.

Ro.San.