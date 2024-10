Rivoluzione Monterappoli: "Bell’avvio, siamo carichi"

Quello appena iniziato è il quarto campionato in Seconda Categoria per il Monterappoli, affrontato con una vecchia conoscenza in panchina e una ventata di novità in rosa. Sono ben 15 i volti nuovi alla corte di mister Marco Bruno, il tecnico della promozione del 2020. "Abbiamo ringiovanito la squadra con tanti ragazzi classe 2004 e 2005, l’obiettivo è conquistare il prima possibile la salvezza – esordisce il ds Bartolo Puccia –. La scelta di richiamare Bruno è stata dettata dal fatto che conosceva già l’ambiente e tutti i ragazzi arrivati dalla Juniores del Castelfiorentino. Siamo convinti di aver allestito una buona squadra e il buon inizio di campionato ha portato tanto entusiasmo nell’ambiente".

Il Monterappoli, sfruttando anche il fatto di allenarsi e giocare al campo sportivo di Cambiano, frazione di Castelfiorentino, ha pescato a piene mani proprio dal sodalizio gialloblù tra cui il difensore Tanzini e il centrocampista Babacar che hanno già esordito in Eccellenza (5 presenze i primo, 16 con un gol il secondo). L’arrivo più importante, che in realtà è un ritorno, è però quello di Besmir Koceku, già bomber della squadra con 7 reti in 5 giornate.

"In questa categoria Besmir fa la differenza, basta vedere i suoi numeri realizzativi, sebbene non sia un attaccante puro – prosegue Puccia, coadiuvato nell’allestimento della rosa dal collaboratore Luca Berretti –. Per ora in campionato abbiamo perso solo a Lastra a Signa con la Lanterna all’ultimo secondo dopo essere andati in vantaggio ed essere finiti in 9 uomini. I ragazzi, però, non si sono abbattuti". Infine il ds neroverde fa le carte al girone F. "A livello di difficoltà lo vedo simile all’anno scorso, con Daytona e Laurenziana che per me restano le più attrezzate. Alla lunga penso infatti che i valori vengano fuori e come ho detto ai ragazzi noi non dobbiamo guardare ora la classifica, ma farlo a fine novembre dopo il ciclo di ferro che ci aspetta. A quel punto vedremo di che pasta saremo fatti. Credo comunque che possiamo dare del filo da torcere a tutte le ‘big’".

Ecco la rosa completa dei neroverdi. Portieri: Mirko Bruni (‘05); Lorenzo Nozzoli (‘96). Difensori: Marco Bagnoli (‘99); Jacopo Bruno (‘00); Andrea Massetani (‘98); Jacopo Ninci (‘01); Simone Pace (‘93); Andrea Tanzini (‘05); Emanuele Iorio (‘05). Centrocampisti: Fall Babacar (‘04); Giulio Falorni (‘03); Gabriele Fanuele (‘02); Marco Fontanelli (‘96); Federico Gaio (‘03); Dario Scappini (‘98); Leonardo Sciarrino (‘05); Edoardo Valentini (‘05). Attaccanti: Gabriele De Maria (‘00); Besmir Koceku (‘98); Florian Koceku (‘93); Victor Mantelli (‘00); Cosimo Valenti (‘97); Matteo Marconcini (‘01). Simone Cioni