Rivoluzione nella Civitanovese. Due arrivi e cinque partenze

Rivoluzione di mercato in casa Civitanovese, con due arrivi e cinque giocatori in partenza. Vittorio Esposito annunciava in un videomessaggio il suo arrivo alla Civitanovese, il club rossoblù si assicura le prestazioni di Christian Ettore Rizzo, terzino destro classe 2004 che lo scorso anno militava nel Barletta. Frattanto era il momento degli addii: salvo ripensamenti Nicolò Capodaglio, Bartolomeo Riggioni, Nicola Zanni, Matteo Ercoli e Angelo Chimezie (su quest’ultimo pare esserci l’interessamento del Montegranaro) lasceranno la Civitanovese. Gli avvicendamenti seguono il terzo ko di fila maturato sul campo del Roma City, una situazione che ha spinto la società del patron Profili a dare un’accelerata alle operazioni in entrata.

Esposito, classe 1988, vanta un passato con le maglie di Pescara, Termoli, Campobasso, Chieti, Vastese, Sambenedettese, e Matelica; è un giocatore con dribbling da fuoriclasse e destro secco, i filmati disponibili in rete immortalano le sue imprese tra cui anche la rete realizzata al Polisportivo quando vestiva la maglia del Giulianova. Ma nel video fatto circolare dalla società ieri è lo stesso Esposito a parlare: "a tutti i tifosi della Civitanovese, sto arrivando. Non vedo l’ora di essere lì con voi, vi aspetto domenica allo stadio e sempre forza Civitanova!". Rescisso il contratto con il Bisceglie, il giocatore non ha ancora firmato per il suo nuovo club oggi, oggi è atteso nella città costiera.

Tesserato, invece, Christian Ettore Rizzo, originario di Taranto e proveniente dalla Virtus Francavilla. "Ho visto la partita di domenica scorsa – ha detto Rizzo al Carlino – e sono contento di essere qui, è stata una mia scelta.". Il terzino, nato nel 2004, ha spiegato di essere più propenso alla spinta che al contenimento e non si è detto preoccupato per l’avvio complicato in campionato del suo nuovo team. "Basta una vittoria – ha affermato – per cambiare la situazione. Giocare di fronte a tanto pubblico? Non mi spaventa affatto avendo già vestito la casacca del Barletta, se le cose vanno bene non c’è di che preoccuparsi. Dal punto di vista personale, mi sono sempre allenato". Trentatré le presenze nello scorso anno nella formazione biancorossa dei pugliesi (serie D girone H), l’anno prima Rizzo era al Flaminia, dove è stato impiegato in 19 occasioni. Domenica l’undici di Alfonsi sarà impegnato tra le mura amiche contro il Notaresco.

