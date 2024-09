Rivoluzione Sansovino: via Testini e il suo staff. Gli arancioblù a Chini per ritornare subito in alto

Il ribaltone era nell’aria. La Sansovino cambia guida tecnica dopo i recenti passi falsi registrati in campionato. Fatale a Enrico Testini, confermato in estate dopo la scorsa stagione conclusa ai playoff, le due sconfitte consecutive contro Casentino Academy in casa e San Piero a Sieve in trasferta. Due ko registrato dopo l’esordio vincente in Coppa e campionato, che hanno portato la Sansovino nei bassifondi dopo tre giornate. Così la società ha deciso di cambiare guida tecnica, sollevando dall’incarico tutto lo staff di Testini, per risalire la classifica visto che il torneo è appena agli albori. Al posto di Enrico Testini arriva a Monte San Savino il classe 1978 Giacomo Chini, in passato alla guida di Fortis Juventus e Colligiana, prima ancora vice di Franco Lerda a Torino, Lecce e Vicenza. A lui il compito di invertire il trend di una rosa di assoluto valore con elementi come Gagliardi, Cruciani, Dieme e Vasseur, senza contare Miccio e Mirante, fin dal prossimo impegno contro il Pontassieve sul campo dello stadio Le Fonti.