Robur, a gennaio sarà un tour de force. Prima sfida con la Fortis Juventus

Se nei primissimi giorni del 2024 i riflettori si sono accesi per lo più sulla questione Franchi, da oggi al centro della scena tornerà il calcio giocato: domani il Siena scenderà in campo per la prima partita del nuovo anno e del girone di ritorno, con la Fortis Juventus che pesterà l’erba dello stadio Berni di Badesse. Il 2023 si è chiuso con la vittoria in casa della Rondinella Marzocco, l’obiettivo di Bianchi e compagni è ripartire proprio da quella. Il mese di gennaio, con sei partite in calendario (cinque considerando il turno di riposo), potrebbe dare veramente una svolta decisiva alla marcia della Robur, intenzionata a vincerle tutte, per tagliare il prima possibile il traguardo Serie D.

Domani il primo ostacolo: la Fortis Juventus è al momento terz’ultima, con 17 punti all’attivo, 13 gol fatti, 19 subiti. Stando ai numeri il risultato sembrerebbe scontato, ma ogni partita ha una storia a sé, può nascondere delle insidie, a maggior ragione quando arriva dopo una lunga interruzione. E nel girone di ritorno, poi, i punti in palio pesano sempre un po’ di più rispetto all’andata. L’impegno dei bianconeri, insomma, non è da prendere sottogamba. E mister Magrini (foto) non sarà seduto in panchina: la squalifica lo costringerà a vedere la partita in tribuna, con Gill Voria a dirigere l’orchestra. Assente, fermato dalla giustizia sportiva, anche il giovane terzino Andrea Morosi, la cui assenza, in campo, dovrebbe essere ovviata dall’inserimento di Pagani (2003), con Hagbe (2004) a centrocampo. Non prenderanno parte alla partita di domani neanche gli infortunati Masini e Granado: se per il primo i tempi di recupero sono piuttosto lunghi, il secondo potrebbe rientrare a stretto giro. Da valutare anche la presenza di Leonardi. E’ intanto iniziata la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Siena-Fortis Juventus: i tagliandi saranno disponibili al sottopassaggio pedonale della Lizza, dalle 18 alle 19. Sarà inoltre possibile acquistare il ticket domani, direttamente allo stadio, a partire dalle 13,15, orario in cui è anche prevista l’apertura dei cancelli del Berni. Il costo dei biglietti è di 5 euro per il settore gradinata e di 10 euro per la tribuna coperta. Ingresso gratuito per i portatori di handicap con certificato di invalidità al 100 per cento (inviare mail a info@sienafootballclub.com, con il certificato).

Angela Gorellini