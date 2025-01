Robur a Montevarchi per i tre punti. Mister Magrini studia l’undici migliore

Perché si alzi il prezzo dei tre punti conquistati con il San Donato Tavarnelle, il Siena, domani pomeriggio a Montevarchi, è chiamato a bissare l’ultimo successo casalingo e dare continuità alle vittorie consecutive, tre, centrate lontano dal Franchi nelle ultime giornate. La squadra sosterrà questa mattina la seduta di rifinitura, poi il timer porterà Bianchi e compagni dritti dritti al fischio di inizio della partita. Al termine dell’allenamento si capirà se Semprini farà parte dell’elenco dei convocati o meno (sicuri assenti Farneti squalificato, Di Gianni, Lollo e Hagbe, infortunati), se l’attaccante, ai box per una distorsione al ginocchio, non avverte più fastidi o è meglio attendere un’altra settimana per non fargli rischiare guai peggiori. In ogni caso non sarà in campo dal primo minuto: possibile, nel tandem offensivo, la conferma di Giannetti e Galligani (in lizza anche Boccardi).

In porta potrebbe esserci di nuovo Giusti (nella foto) (ammesso il bis di Suplja in mediana), nella linea difensiva il ballottaggio è tra Di Paola e Ricchi (se il 2005 partisse dalla panchina a centrocampo dovrebbe agire Pescicani). Sul fronte mercato, dopo l’arrivo del 2007 svedese Santino Lapadatovic, nessuno squillo. Da registrare però il trasferimento di Ilario Porzi, centrocampista classe 2005, alla Fulgens Foligno. Il ragazzo, nelle ultime settimane, si è allenato con la Robur (ha anche preso parte all’amichevole con la Zeta Milano), ma la sua partenza non è mai stata in discussione: "E’ reduce da un infortunio ai crociati e noi abbiamo bisogno di ragazzi pronti", le parole di mister Magrini.

Tornando alla partita di domani, i biglietti per assistere a Montevarchi-Siena possono essere acquistati esclusivamente sul circuito Ciaotickets, on line o alla tabaccheria il Chiasso Largo questa mattina dalle 9,30 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15,30 alle 19 (domani le biglietterie dello stadio Brilli Peri rimarranno chiuse). Il settore riservato ai tifosi bianconeri è la Curva Nord, il prezzo intero è di 12 euro più i diritti di prevendita; ridotto (invalidi al 65 per cento, donne, over 65 e under 18) è di 8 euro più i diritti di prevendita; ingresso gratuito per gli under 14. Per gli ospiti l’ingresso è in piazzale Allende. Le auto potranno essere parcheggiate nei dintorni dello stadio.