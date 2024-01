Robur alla finestra, cambia la classifica. Ora l’obiettivo è ’macinare’ punti

La Robur, in questo fine settimana, è rimasta a guardare. I bianconeri, con le altre squadre scese in campo per la prima giornata del girone di ritorno, hanno riposato, in attesa che arrivi il loro ‘debutto’, mercoledì. La classifica ha quindi cambiato volto, con il distacco della squadra di Magrini dalla seconda che si è ridotto di due lunghezze: è di 12 punti, adesso, il gap, una distanza comunque rassicurante, con gli altri che prima o dopo dovranno lo stesso fermarsi. Al secondo posto, in questo momento, non c’è più il Signa, scivolato sul terzo gradino del podio, fermato dall’Asta, ma il Terranuova Traiana, squadra partita con ottime aspettative e cambiata molto durante il mercato invernale (insieme al Firenze Ovest e Castiglionese, una delle tre avversarie con cui la Robur non è andata oltre il pareggio). Nella parte alta della graduatoria, dal secondo posto in giù, continua a regnare l’equilibrio, con tante squadre raggruppate in pochi punti (appena sei quelli che separano il Mazzola, nono, dal Terranuova). L’obiettivo del Siena, allora, è incrementare e se possibile allungare il vantaggio sulle inseguitrici: sul campo di Uopini prosegue la preparazione dei bianconeri che vogliono farsi trovare pronti all’appuntamento con la Fortis Juventus. Seppur con qualche defezione, a partire da quella di mister Magrini che dovrà cedere il testimone al suo vice Gill Voria, perché squalificato (è atteso l’esito del ricorso presentato dalla società dopo la lunga sanzione di un mese). Sempre fermato dalla giustizia sportiva sarà costretto a saltare l’incontro il terzino destro Morosi (per il 2004 un turno, rientrerà per la trasferta con la Lastrigiana), mentre Masini e Granado guarderanno il match dalla tribuna perché alle prese con problemi fisici. Possibile allora che in difesa, al posto di Morosi, trovi posto Pagani (2003), uno dei giocatori più penalizzati, ma di valore (a sinistra avrebbe nel caso una chance Agostinone), con il ritorno di Hagbe Hagbe (2004) a centrocampo. I ballottaggi sono tra Achy e Biancon per quanto riguarda il reparto arretrato e tra Candido e Boccardi sulla trequarti. Boccardi, anche nel primo caso troverebbe posto nella coppia d’attacco. Improbabile, comunque, un’esclusione di Galligani, uno dei bianconeri che mister Magrini ha utilizzato con maggiore continuità e in testa alla classifica marcatori del girone, con 9 reti realizzate.

Angela Gorellini