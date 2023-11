Robur bella e dominante. Colligiana battuta. I bianconeri risolvono la sfida in 19 minuti

SIENA

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Morosi, Biancon, Cavallari (41’ st Achy), Pagani (26′ st Bertelli); Bianchi, Lollo, Masini (41′ st Hagbe Hagbe); Candido (18′ st Cristiani); Granado (18′ st Ricciardo), Galligani.

Panchina: Gueye, Agostinone, El Jallali, Leonardi. Allenatore Magrini.

COLLIGIANA (4-2-3-1): Chiarugi; Finetti, De Vitis, Paparusso (30′ st Discepolo), Donati; Mussi (26’ st Bartalini), Cicali; M. Cianciolo, Mugnai, Marabese (1′ st Pierucci); Polo.

Panchina: Petrucci, Barontini, Baccani, Sardelli, Calamassi. Allenatore Chini.

Arbitro Foresi di Livorno (Meocci-Reali).

Reti: 9′ e 19′ pt Candido (S), 43’ st Galligani (S).

Note – Ammoniti: Mussi, Morosi e Bianchi; angoli 12-1 per il Siena; recupero: 1’ pt e 6’st.

BADESSE – E’ una Robur bella e dominante che sembra non fermarsi davanti a niente, figuriamoci ad una Colligiana timida e poco propositiva. I bianconeri azzannano da subito l’avversario e in venti minuti scarsi scrivono in pratica la parola fine sulla partita. I valdelsani mettono sul rettangolo di Badesse tutto quello che hanno e in questo momento non è molto.

Il Siena, invece, è tanta roba e oltre ad un gruppo compatto che esprime un bel calcio può permettersi anche di calare l’asso di giornata. Nel fresco pomeriggio del ‘Berni’ tocca a Roberto Candido, classe 1993, maglia numero 7, ruolo trequartista, e imprendibile per gli avversari. Il trentenne in bianconero si piazza dietro a Granado e Galligani, ben sostenuto alle spalle dal trio Masini-Lollo-Bianchi e propone un calcio di livello superiore. Lanci millimetrici, assist deliziosi, come quello del minuto 8 che Masini non riesce a sfruttare, anche per sfortuna, e quindi la zampata del campione. E’ appena il 10’ quando sull’ottima sponda di testa di Granado, Candido esplode il destro e infila l’angolino per l’1-0. Al 13’ sempre il 7 bianconero pennella dalla bandierina per Bianchi che però calcia male e mette fuori. Il raddoppio è nell’aria e arriva al minuto 19. Galligani sfonda a destra e tira in diagonale, la palla si stampa sul secondo palo, torna in campo e indovinate chi c’è ad aspettarla? Sì, proprio il trequartista della Robur che ribadisce in rete per il 2-0 che mette già in ghiaccio la contesa. E la Colligiana? Si fa vedere alla mezz’ora con un tiro di Cianciolo da buona posizione che finisce molto oltre la traversa. In chiusura di tempo, al 43’, sull’angolo del solito Candido l’occasione clamorosa ce l’ha Granado ma la sua conclusione da ottima posizione è debole e poco convinta, tanto che un difensore biancorosso può ribattere.

Ad inizio ripresa il momento migliore della Colligiana. Mussi con una punizione-cross dalla distanza costringe Giusti ad alzare in angolo e sul successivo corner il colpo di testa di Finetti tocca la traversa ed esce sul fondo. Ecco qui in pratica finiscono i valdelsani e ricomincia la Robur. Bianchi sfonda a destra ma non riesce a mettere in mezzo, poi Morosi a tu per tu con il portiere si fa ipnotizzare. Al 29’ ancora Bianchi dalla distanza con tiro sporcato in angolo. Al 39’ il tentativo potente del nuovo entrato Bertelli non centra la porta, mentre al 43’ Galligani parte da destra, si accentra e con un destro rasoterra fa 3-0.

In pieno recupero Ricciardo, altro subentrato, si fa ribattere il tiro del possibile 4-0 da Chiarugi. Finisce qui con una Robur da applausi.

Paolo Brogi