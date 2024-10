Robur, brucia la prima sconfitta in casa. C’è da rialzarsi: obiettivo Poggibonsi

E’ dall’immagine del Franchi finalmente bellissimo e palpitante che la Robur dovrà ripartire. Da quell’entusiasmo e quella partecipazione che ha accompagnato il derby con il Livorno. Uno spettacolo di altri tempi e di altre categorie: i senesi hanno risposto presente alla chiamata, alla squadra il compito di tenere il fuoco vivo. L’amarezza che la prima sconfitta, dopo una serie di risultati utili, sia arrivata contro gli amaranto, brucia. Per l’importanza storica della sfida e per i punti in palio. Ma è anche vero che la grande favorita alla vittoria finale non si è fatta della Robur un sol boccone. Non ha dominato in un lungo e in largo, la gara è stata equilibrata. Nel primo tempo ha gestito bene, eppure la chance più ghiotta per sbloccare il risultato è capitata ad Achy. Nella ripresa i bianconeri, pur non al top della condizione, hanno saputo rimetterla in piedi con Ricchi (che già prima di far centro aveva centrato il legno), mentre la rete dell’1-2 è stata una gentile concessione bianconera. Insomma, con i complimenti a chi ha vinto, al Franchi tutto questo gap non si è visto e il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Potevano fare meglio i bianconeri? Assolutamente sì. A differenza degli amaranto la Robur ha peccato di ingenuità, ha commesso degli errori costati carissimi. Ci avrebbe dovuto mettere più mordente ed è evidente la difficoltà, al netto degli infortuni, nel trovare la via del gol: se Galligani non accelera, la macchina si spegne. Mister Magrini si è detto pronto a correre ai ripari, cambiando anche mezza squadra: il calendario offre a Bianchi e compagni la possibilità di archiviare subito l’inciampo, con un nuovo derby, quello di domani sera con il Poggibonsi. La squadra è tornata in campo già ieri mattina. La sessione di lavoro ha visto i giocatori impiegati domenica svolgere un lavoro defaticante, mentre il resto della rosa si è dedicata a una sessione tecnica. Hanno proseguito nei rispettivi percorsi di recupero Giannetti, Di Gianni e Tirelli. Ancora indisponibile Candido. Nessuna comunicazione su Cavallari, Semprini e Galligani, usciti dal campo acciaccati: sarà il vice allenatore bianconero Barbieri a fare questa mattina, al termine dell’allenamento in programma al Bertoni, il punto della situazione; mister Magrini, espulso durante il derby, sarà squalificato. C’è da ripartire, tutti insieme: la Curva, per la ‘trasferta’, invita i tifosi bianconeri a recarsi a Poggibonsi con il treno; il ritrovo è alla stazione alle 18,45 con partenza alle 19,18 e ritorno immediatamente dopo la partita.