Robur: buone notizie dall’infermeria. Di Paola e Suplja tornano arruolabili

Mentre il Siena prosegue al Bertoni la preparazione alla gara casalinga di domenica con il Ghiviborgo, dall’infermeria bianconera sono arrivate buone, attese, notizie: Gabriele Di Paola (nella foto), costretto a uscire anticipatamente dal campo a Civita Castellana, si è allenato regolarmente con i compagni. L’infortunio al braccio gli provoca ancora un po’ di dolore ma per la sfida del Franchi sarà a disposizione di mister Magrini.

Elvaris Suplja, lo stesso uscito acciaccato dalla trasferta del Turiddu Madami per un guaio muscolare, ieri ha svolto un lavoro a parte, ma la risonanza a cui è stato sottoposto ha dato esiti negativi. Quindi anche il centrocampista è pronto al rientro e a scendere in campo con il Ghiviborgo. Ancora ai box, invece, Alfred Hagbe, che prosegue con il proprio programma di recupero.

Non sarà della partita anche Elia Galligani: l’attaccante, capocannoniere della Robur con 6 centri, dovrà pagare il suo debito con la giustizia sportiva; da diffidato è stato infatti ammonito in terra laziale e dovrà sedersi in tribuna (a rischio è rimasto Andrea Morosi: al prossimo cartellino giallo finirà ai box).

Il compito di gonfiare la rete del Ghiviborgo spetterà allora, con tutta probabilità, al tandem composto da Boccardi e Giannetti, nelle ultime due uscite partito dalla panchina, con Di Gianni e Semprini pronti nel caso a subentrare a gara in corso.

Se nel pacchetto arretrato, con Di Paola disponibile (c’è comunque Ricchi pronto a tornare titolare, ma con l’impiego obbligato del 2005 Pescicani mezzala), non dovrebbero esserci grosse novità, a centrocampo mister Magrini ha tante possibilità di scelta. Suplja, condizione permettendo, dovrebbe essere in campo dal primo minuto (gli altri 2006 sono Stacchiotti, Carbè e Di Gianni): l’utilizzo di un under di movimento permette infatti al tecnico bianconero di piazzare Giusti in porta.

In questo momento, l’esperienza dell’estremo difensore vale oro quanto pesa, a Civita Castellana i suoi interventi sono stati provvidenziali al fine del risultato. Per la trequarti, invece, il ballottaggio è tra Candido, all’inseguimento della miglior condizione, e Masini che dovrebbe aver recuperato dal fastidio patito a poche ore dal fischio di inizio della partita del Turiddu Madami.