Robur d’acciaio! Biancon alza il muro: "Con il Livorno massima attenzione"

No, non è una partita come le altre: è, come lo ha definito la Curva, "l’eterno derby". Ed è anche una sfida che, in ottica promozione, mette in palio punti pesanti. Domenica, al vecchio Rastrello, arriverà il Livorno. "Conosciamo l’importanza di questo incontro – ha detto il difensore bianconero Enrico Biancon (nella foto) –: siamo appaiati in testa alla classifica e sappiamo anche quanto la piazza ci tenga. Dovremo scendere in campo senza ansia o tensioni: dovremo affrontare la gara come tutte le altre, cercando di portarla dalla nostra parte, gestendo bene le emozioni. Sul valore degli avversari credo non ci siano dubbi: gli amaranto sono una squadra costruita bene, molto offensiva, con 13 reti realizzate che valgono il miglior attacco del girone. Dovremo fare molta attenzione, mi aspetto un bel confronto".

Come bagnare le polveri altrui la Robur lo sa bene: solo due le reti subìte dall’inizio, ed entrambe in un’unica partita, contro il Seravezza. Chi dal mare arriverà forgiato del titolo di miglior attacco, davanti si troverà la miglior difesa. "Non abbiamo segreti – ha spiegato Biancon –. Probabilmente il fatto che con Achy e Cavallari giochiamo insieme dall’anno scorso e ci conosciamo bene, è un vantaggio. Rispetto alla passata stagione è cambiato poco; Fort, che si è aggiunto in estate, si sta inserendo anche lui. La nostra consapevolezza è di dover prestare la massima attenzione dal primo minuto all’ultimo. Un errore di chi copre il nostro ruolo, può essere fatale".

Se la difesa si sta rivelando un fortino, l’attacco bianconero non ha ancora ingranato la marcia giusta. "Magari qualche rete in più potevamo averla fatta – dichiara il numero 5 della Robur –, ma non c’è da preoccuparsi: con il Seravezza ne abbiamo realizzate tre vincendo in rimonta… Sono certo che i gol arriveranno: davanti abbiamo grandissimi giocatori". Tra i protagonisti della grande cavalcata in Eccellenza, Biancon è rimasto per scrivere un’altra bella pagina di storia bianconera. "Il mio obiettivo è contribuire ai risultati della squadra, giocando il più possibile – afferma –: lavoro per farmi trovare pronto quando chiamato in causa, come è successo ultimamente. Sono partito vestendo la maglia titolare, poi sono subentrato, spero di ritagliarmi spazio".

Come successo domenica scorsa a Orvieto… "Ho fatto quello che potevo per salvare il risultato – chiude il difensore –. Alla fine il pareggio va visto positivamente: abbiamo allungato l’imbattibilità, abbiamo tenuto la testa, senza subire reti. Il nostro obiettivo è ogni volta quello di vincere, ma non sempre è possibile".

