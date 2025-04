Robur: doppia seduta di allenamento, Cavallari e Lollo indisponibili

Doppia seduta di allenamento oggi per la Robur di Gill Voria (nella foto) che dopo la consueta seduta mattutina al centro sportivo ‘Bertoni’ si sposterà al Franchi per una seduta pomeridiana. Domani e sabato invece allenamenti mattutini sul sintetico dell’Acquacalda così come quello di ieri. Rispetto alla ripresa di martedì nessuna novità significativa filtra dal campo. Il centrale Cavallari è sicuramente indisponibile a causa di una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro riportato nel corso della partita contro la Fezzanese.

Stesso dicasi per Lollo fermo a causa di una distorsione alla caviglia destra. Il mediano ex Carpi e Triestina era rientrato contro il Gavorrano a gara in corso per poi tornare titolare dopo mesi nella sciagurata gara di una settimana fa allo stadio di Seravezza. Entrambi i giocatori proseguono nel loro programma personalizzato anche se sembra difficile pensare di rivederli in campo in questa annata. Voria dunque rispetto al ko contro la Fezzanese perde due pedine anche se ne recupera una, ovvero Biancon che per sua fortuna nella debacle di sette giorni orsono era squalificato. Tornerà dunque sicuramente titolare e lo farà insieme ad Achy visto che altri centrali non ce ne sono e che Morosi nel mezzo ha dimostrato di fare fatica. Il classe 2007 Calamai andrà in panchina e potrà essere una opzione in difesa così come magari potrebbe tornare nei convocati anche la mezzala Rogani, che Voria conosce bene essendo un elemento della sua Juniores. Stanti le assenze che hanno reso la rosa piuttosto risicata e il rendimento eufemisticamente sotto tono di alcuni elementi a metà campo meriterebbe una chance dal primo minuto Hagbe, neanche convocato contro la Fezzanese, anche il trio titolare potrebbe essere composto da Mastalli, Bianchi e Suplja. In attacco difficile capire di giocherà dal primo minuto. Contro l’Ostiamare guidato dall’ex bianconero Minincleri potrebbero tornare Masini (dietro le punte) e Boccardi al posto di Candido e Galligani mentre per il ruolo di centravanti il ballottaggio potrebbe essere ristretto a uno tra Semprini e Giannetti il cui ritorno al gol dopo un girone è l’unica nota liete del terribile pomeriggio di Seravezza.

Guido De Leo