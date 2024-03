Robur, il tecnico Magrini a Sportitalia: "Resto? C’è la volontà di proseguire"

Capita di rado, per non dire mai, che una squadra di Eccellenza possa balzare agli onori della cronaca nazionale. Alla Robur è successo: il tecnico bianconero Lamberto Magrini (nella foto) è stato ospite della trasmissione di Sportitalia ‘Calciomercato’, condotta da Michele Criscitiello. La prima domanda la sua permanenza a Siena anche il prossimo anno. "Penso di sì – ha risposto il tecnico –, non abbiamo ancora chiuso l’accordo, ma la volontà di proseguire c’è sia da parte della società che da parte mia". Venti vittorie, 8 pareggi, 0 sconfitte: i numeri del Siena non sono passati inosservati. "Sicuramente la nostra rosa è superiore a livello tecnico della media della categoria – ha affermato Magrini –. L’unico handicap è stata la partenza ritardata: ci siamo trovati la settimana prima dello start del campionato e io conoscevo appena 5-6 ragazzi, i più esperti". Il discorso si è poi spostato sui singoli, proprio su Ricciardo, ‘mago delle promozioni, un grande attaccante’ e Candido. "Io gioco con il trequartista e Roberto interpreta il ruolo alla perfezione – ha commentato il mister –. Se resta? Penso di sì. Quando ci siamo incontrati, con i direttori Farina e Guerri, ho capito che l’idea è quella di portare avanti il gruppo che tanto bene ha fatto quest’anno. Poi ovviamente c’è da considerare che il Serie D le quote obbligatorie sono tre, non due, come in Eccellenza. La prospettiva è quella di vincere subito, quindi qualche ritocco all’organico andrà fatto".

"Il 2006 e il 2005, se possibile, li utilizzerei come terzini – ha aggiunto –, il 2004 come portiere o come mezzala: Hagbe è bravino, ancora non è pronto per la D, ma ha una grande forza fisica. Con un ragazzo tecnicamente valido possiamo fare una bella coppia. Come play abbiamo sia Lollo che Bianchi, che mi piace nel ruolo. Boccardi è l’alternativa a Candido per la trequarti. Galligani rimarrà, Ricciardo vediamo. Io sarei per tenere tutti e integrare con 5-6 ragazzi di esperienza e quattro giovani". Uno sguardo quindi al girone, probabilmente quello E, in cui sarà inserita la Robur. "Livorno, Grosseto, Follonica Gavorrano e Pianese, che si stanno ancora giocando la promozione – ha sottolineato l’allenatore bianconero – sono squadre forti. Sarà un campionato difficile, però… Se è stato stabilito un budget? Questa è una domanda che va rivolta al direttore. Settecentomila euro? A Grosseto abbiamo vinto con molto meno, sui 200mila per i giocatori. Gli stipendi dei miei ragazzi io non li so: quando ho iniziato ad allenare, tanti anni fa, mi sono ripromesso di non entrare mai in certi argomenti. Il premio promozione? E’ previsto entro il 30 giugno…".