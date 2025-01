Robur in azione sul mercato invernale. Arriva a sorpresa l’under Lapadatovic

Il Siena parlerà un po’ svedese… anche in campo: la società bianconera ha annunciato ieri l’arrivo di Santino Alejandro Lapadatovic (foto), "terzino destro dotato di grande forza e potenza fisica e con spiccate doti difensive", così la nota del club, nato a Helsingborg il 10 Luglio 2007. Lapadatovic che ha mosso i primi passi nel Va¨rnamo, per poi passare ai danesi dell’Helsingør e tornare nel proprio Paese all’Hittarps, si unira` in pianta stabile alla squadra di Magrini in attesa di completare l’iter burocratico per il proprio tesseramento e poter cosi` scendere in campo con la maglia bianconera.

Considerando la giovane età e il fatto che si tratti della sua prima avventura in una realtà completamente diversa da quella in cui ha vissuto fino a questo momento, il ragazzo avrà bisogno anche di un po’ di tempo per ambientarsi e per calarsi nel nuovo contesto umano e professionale. Era comunque da aspettarsi, prima o dopo, il tesseramento di un giocatore proveniente dalla Svezia, nell’ottica di quell’interscambio professato dalla proprietà fin dal suo arrivo e la ripetuta presenza, alla corte di mister Magrini, di giocatori ‘in prova’ o comunque desiderosi di vivere qualche giorno con una prima squadra italiana.

Un ingaggio, quello di Lapadatovic, da leggere, questa è la sensazione, anche e soprattutto in prospettiva, senza dimenticare che il prossimo anno, in Serie D, i 2007, saranno under obbligatori. Detto questo, nell’agenda del direttore sportivo bianconero, Simone Guerri, ci sono anche un 2005, da aggiungersi a Di Paola e Pescicani, per quanto l’operazione non sia certa, e un difensore centrale che vada a riempire il vuoto lasciato dalla partenza di Fort, passato alla Cittadella Vis Modena. Mister Magrini necessita di quattro difensori centrali (in rosa al momento Ahy, Biancon e Cavallari e nessun altro bianconero ha le caratteristiche per adattarsi al ruolo se non per qualche minuto di gara): il nome più gettonato è quello di Raffaele Cartano, classe 2002, in uscita dalla Lucchese.

Il mercato del Siena, salvo sorprese e Lapadatovic un po’ lo è stato, non dovrebbe registrare poi altre operazioni, né in entrata, né in uscita: la volontà della proprietà quella di ridurre il budget, mentre la piazza è in attesa per conoscere i progetti per la prossima stagione.