Robur in ‘poltrona’. Giocano gli altri. Mercoledì comincia un periodo caldo

Il Siena starà oggi a guardare gli altri, dovendo osservare il turno di riposo. Male che vada il distacco dalle inseguitrici, per i bianconeri, si ridurrà a 11 lunghezze, un margine lo stesso rassicurante, in attesa che anche le avversarie si fermino un turno. Per la squadra di Magrini il ritorno in campo sarà mercoledì, quando andrà in scena la gara casalinga con la Fortis Juventus. La sfida si giocherà allo stadio Berni: il Badesse, durante la sosta per le festività natalizie ha effettuato dei lavori per risistemare, quanto possibile il terreno. A seconda di quelle che saranno le condizioni, la società bianconera, potrebbe anche decidere di spostarsi – un’ipotesi è il Santa Lucia di San Gimignano che, fresco fresco di restyling, sarà inaugurato proprio oggi –, in attesa di poter tornare, il prima possibile al Franchi. Partirà così un mese impegnativo (cinque incontri in programma) e decisivo, in cui Bianchi e compagni potrebbero davvero portarsi a un passo dal traguardo promozione, avendo già, come detto, un buon margine di vantaggio. Per la partita con la Fortis Juventus, guardando al futuro più prossimo, mister Magrini lascerà il posto al suo vice Gill Voria: è stato squalificato per un mese, la società ha presentato ricorso, da vedere se e quanto la sanzione sarà ridotta. Il tecnico bianconero dovrà inoltre fare i conti con alcune defezioni; non una novità, fortuna per la Robur che la rosa sia ampia e di qualità e permetta sostituzioni comunque di livello: Masini, Granado (da vedere se ce la farà per domenica) e Leonardi sono in infermeria, Morosi dovrà scontare una giornata di squalifica. Dovrebbe quindi essere Hagbe Hagbe (2004) a vestire la maglia titolare: il 2004 dovrebbe agire da mezzala, con Lollo in cabina di regia e Bianchi dall’altra parte. A sostituire Morosi, a destra della difesa, davanti alla porta presidiata da Giusti, dovrebbe essere quindi Pagani (2003), con Agostinone o Bertelli sulla corsia mancina e Achy e Biancon a giocarsi il posto accanto a Cavallari. Davanti il mister potrebbe decidere di piazzare Candido sulla trequarti con Galligani, Boccardi e Ricciardo in lizza per il tandem, oppure confermare Boccardi alle spalle della coppia Ricciardo-Galligani.

Angela Gorellini