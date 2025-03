Robur, Lollo torna e suona la carica: "Io qui a lungo! Ora il secondo posto"

E’ stata dura, per Lorenzo Lollo (nella foto), rimanere tanto tempo fuori. Guardare i suoi compagni, senza poter dare il proprio contributo. Maledetta lesione al soleo. Adesso il centrocampista bianconero è pronto a rientrare e a dare una mano alla Robur a raggiungere l’obiettivo che si è prefissata.

Lollo, come sta?

"Bene. Mi sto allenando bene già da due settimane. Sono un po’ indietro nella condizione, non posso essere al 100 per cento, ma conto, e se tutto va come deve andare, di ritrovarla nel giro di una quindicina di giorni. Ovviamente non vedo l’ora di poter tornare in campo. Voglio dare tutto e anche di più in questo rush finale di stagione".

Difficile stare ai margini…

"Molto difficile guardare tante partite senza poterle giocare. Sono sempre stato presente, ho sempre parlato con i ragazzi, ma concretamente non ho potuto fare niente. Un dispiacere, visto anche il periodo di alti e bassi vissuto dai miei compagni. Nelle ultime giornate, comunque, ho visto la squadra molto bene, più tranquilla. Effettivamente di partite totalmente sbagliate non ce ne sono state, indipendentemente dai risultati".

Ha parlato di tranquillità: sposa quindi la tesi che a questa Robur, soprattutto in casa, manca la giusta serenità?

"Sì. Dopo i risultati negativi di fine 2024, in particolare contro Fezzanese e Trestina, abbiamo perso un po’ di leggerezza mentale. Abbiamo accusato ogni minima situazione, non riuscendo a reagire a livello di testa, fisico non direi. Ma il periodo brutto, adesso, è alle spalle e dobbiamo affrontare al massimo il finale di stagione, alla conquista del secondo posto. Abbiamo tutto per riuscirci".

Si è dato una spiegazione al ‘periodo di alti e bassi’?

"Credo che siano subentrati tanti fattori, gli infortuni, le influenze, non ci siamo mai potuti allenare tutti insieme".

Domani al Franchi arriva il Terranuova Traiana. "Un’altra partita difficile, come lo sono tutte. All’andata ci misero in difficoltà e anche la scorsa stagione ci dettero del filo da torcere. Ma giochiamo nel nostro stadio e dovremo affrontare la sfida con, appunto, spensieratezza e convinti delle nostre potenzialità. Siamo in una buona condizione psico-fisica".

Il gong si sta avvicinando: ha pensato al suo futuro?

"Ho ancora un anno di contratto. Vorrei rimanere a Siena il più a lungo possibile. Quando sarà il momento faremo le dovute valutazioni con la proprietà. Io vorrei continuare a giocare ancora qualche anno. Sì, con la maglia della Robur".

Angela Gorellini