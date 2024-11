Robur ‘obbligata’ a rialzare la testa. L’ostacolo è il Follonica Gavorrano

Dopo la brutta sconfitta con il Trestina, il Siena è chiamato a una prestazione sopra le righe. La trasferta che attende i bianconeri domenica, eppure, non è di quelle più agevoli: accreditato tra le squadre attrezzate per la vittoria finale, partito senza troppo entusiasmare, il Follonica Gavorrano ha ingranato la marcia ed è riuscito a risalire la china, portandosi a pochi passi dalla zona play off. La squadra di Magrini, d’altro canto, ha bisogno di punti per non perdere ulteriori posizioni, per ritrovare le certezze perdute e per riconquistare la fiducia dei tifosi che, alla luce degli ultimi due ko casalinghi, contro Fulgens Foligno e, appunto, Trestina, si sono fatti sentire. Vero è che, al di là dei demeriti e senza cercare alibi che non servono, anche la sfortuna, non ha mai baciato la Robur, in questa stagione. Tra infortuni, più o meno lunghi, e attacchi di febbre alta, la squadra non è mai stata al gran completo, la formazione è stata ogni volta rimaneggiata. E tutto lascia presagire che sarà ancora così. Sia Cavallari che Giannetti sono usciti acciaccati dall’ultima partita del Franchi: se per l’attaccante ci sono speranze per un pronto recupero, il difensore sarà sottoposto a ulteriori controlli nelle prossime ore: le dita sono incrociate, ma la fiammella è flebile. In caso di forfait del numero 6, sarà Biancon a vestire la maglia titolare a fianco di Achy; in panchina, però, non ci saranno centrali di ruolo. Non solo: nell’allenamento di martedì si è fermato anche Semprini; come Cavallari, l’attaccante bianconero sarà sottoposto ad accertamenti per stabilire l’entità dell’infortunio e l’eventuale, difficile, disponibilità. Anche il reparto offensivo, quindi, ha le sue belle gatte da pelare. Per la trasferta del Malservisi-Matteini, se non altro, dovrebbe tornare abile e arruolabile Candido che già da diversi giorni ha ripreso a lavorare con i compagni e ha rivisto il suo nome tra i convocati. In gruppo, al Bertoni, anche il 2006 Carbè. Ancora ai box Tirelli e Fort, per quanto per quest’ultimo, lussatosi la spalla a Poggibonsi, si stia avvicinando il momento del rientro. Intanto ieri il giovane portiere Stacchiotti ha partecipato allo stage territoriale di preselezione della Rappresentativa Serie D, in programma a Roma.