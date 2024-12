Robur, Porzi primo innesto. Un’alternativa sulla destra

Dopo mesi di emergenza legata agli under, il Siena sembra aver individuato il primo profilo per andare ad infoltire il gruppo dei giovani a disposizione di Magrini. Dovrebbe essere infatti perfezionato nelle prossime ore il tesseramento del classe 2005 Ilario Porzi (nella foto), centrocampista reduce dall’esperienza nella Primavera della Sampdoria e schierato già da Magrini contro lo Zeta Milano nel test amichevole di sabato pomeriggio allo stadio Franchi.

In quella occasione il tecnico bianconero ha provato Porzi come terzino destro ma in realtà il ruolo è un po’ più offensivo, risultando dunque essere teoricamente una buona alternativa al coetaneo Pescicani che insieme al terzino mancino Di Paola è l’unico 2005 rimasto in rosa dopo gli addii di Zichella (Fulgens Foligno) e Soumahoro (Torrita).

La storia di Porzi merita una menzione: il passaggio nella ‘cantera’ blucerchiata infatti è arrivato ben dopo aver esordito giovanissimo (sedicenne) in serie D con il Cannara, club umbro dove è cresciuto, nella stagione 2020/21. Porzi era anche titolare in un Siena-Cannara dell’aprile 2021 quando l’allora tecnico degli umbri Alessandria (visto poi anche al Lornano Badesse) decise di puntare su un squadra giovanissima, a salvezza ormai ottenuta.

Successivamente il passaggio a Genova e le buone prove con la Primavera (che lo hanno anche portato alla convocazione in prima squadra) prima però di un grave infortunio del gennaio scorso, che lo ha tenuto fuori fino all’estate. Adesso potrebbe cercare il riscatto in bianconero. Resta però vacante al momento la casella più delicata, restando in tema di under, ovvero quella del 2006 di movimento che vada a completare la striminzita ‘batteria’ composta da Carbè e Di Gianni e che permetta a Magrini di alternare maggiormente Stacchiotti e Giusti tra i pali.

Non dovrebbe essere difficile, come avvenuto con Porzi, formalizzare l’ingaggio di un giovane da una Primavera di un club professionistico, visto che il mercato apre domani.

Poi c’è anche il capitolo dei giocatori over. La sensazione è che non arrivi nessuno se non esce prima qualcuno dei giocatori più esperti. Oggi il direttore sportivo Guerri interviene, dopo mesi, in conferenza stampa. La speranza è che finalmente ci possa essere maggiore chiarezza su cosa intende fare la società nel futuro. E non solo sul mercato.

Guido De Leo