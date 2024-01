Robur: ritorno in campo con acciacchi. Masini a parte, Granado infortunato

Le vacanze sono finte, per la Robur è già scoccata l’ora di tonare in campo. I bianconeri hanno ripreso, ieri a Uopini, ad allenarsi, in vista della prima partita del nuovo anno, che darà il via al loro girone di ritorno: mercoledì prossimo, 10 gennaio, ospiteranno la Fortis Juventus, gara valida la seconda giornata, visto che alla prima, in programma domenica, osserveranno il turno di riposo. L’obiettivo è riprendere il cammino con lo stesso spirito in cui l’hanno interrotto, per raggiungere il prima possibile il traguardo promozione, forti dei 14 punti di vantaggio.

Ieri mattina, durante la seduta di allenamento, Bianchi e compagni hanno svolto una prima parte di preparazione fisica, per poi concludere con la classica partitella. L’infermeria, ahimè, non si è ancora svuotata: Bernardo Masini, ha sostenuto un lavoro differenziato, il centrocampista sta proseguendo nel suo percorso di recupero dalla lesione del polpaccio. Brutte notizie, poi, dal reparto offensivo: assente al campo di Uopini Leonardo Granado alle prese con una lesione di basso grado alla coscia sinistra. Le condizioni della punta brasiliana saranno valutate nei prossimi giorni.

Alle possibili assenze dei due bianconeri si aggiungerà quella del terzino destro Andrea Morosi, che dovrà fermarsi per squalifica. Mister Magrini, per Siena-Fortis Juventus, dovrà pertanto ridisegnare il suo scacchiere. Probabile che a vestire nuovamente la maglia titolare sia Hagbe: con l’inserimento a centrocampo dell’ex Primavera (che potrebbe però giocare anche terzino, con Cristiani o Candido Mezzali e Bertelli terzino sinistro), a comporre la linea mediana potrebbero esserci il capitano Bianchi e Lollo in cabina di regia. In difesa potrebbe tornare Pagani, al Posto di Morosi, con Agostinone o Bertelli a sinistra e la coppia centrale formata da Cavallari e Biancon o Achy. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il tecnico bianconero ha più di un’opzione: potrebbe inserire Candido sulla trequarti, con Ricciardo, Boccardi e Galligani, capocannoniere della Robur e anche del girone B, a giocarsi gli altri due posti disponibili, o confermare Boccardi dietro alle punte Ricciardo e Galligani, con il giovane Ravanelli, in ogni caso, pronto a subentrare.

Angela Gorellini