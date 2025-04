Robur Siena: Analisi delle Prestazioni dei Giocatori nella Partita Contro il Siena

GIUSTI 5,5 Battuto due volte su palla inattiva per colpa della pigrizia dei compagni.

MOROSI 5 E’ uno dei colpevoli nell’azione del pareggio, con D’Angelo che gli sfugge alle spalle. Quando De Souza lo punta raramente riesce a contenerlo.

ACHY 5 Alterna cose buone ad errori ed è uno dei più disattenti nelle occasioni che contano.

BIANCON 5 Vedi Achy. Dopo un buon inizio si spegne.

CAVALLARI 5 Non a suo agio come terzino mancino spesso a metà strada quando i padroni di casa attaccano.

SUPLJA 6 Vicino al gol con un paio di iniziative interessanti è tra i meno peggio nel solito pomeriggio grigio della Robur.

ROGANI SV

BIANCHI 6 In una mediana giovane riesce ad essere utile davanti alla difesa. Cala però col passare dei minuti.

PESCICANI 6 (nella foto) Così come all’andata, quando aveva anche segnato, gioca tutto sommato una buona partita. Meriterebbe, lui come altri, più spazio a questo punto del campionato.

MASINI 5,5 Meglio rispetto alle ultime prestazioni (spesso da subentrato). Peccato però per l’occasione ghiottissima sciupata poco prima del cambio che avrebbe potuto dare il successo al Siena.

GALLIGANI SV Diciannove minuti, forse troppo pochi per essere giudicabili ma sicuramente non sufficienti per vedere mai una giocata.

SEMPRINI 6 Il suo digiuno durava dal 27 ottobre. Si sblocca sfruttando la generosità di Boccardi e si vede per poco altro.

GIANNETTI SV Stesso giudizio di Galligani.

BOCCARDI 6 Ennesima partita da migliore in campo. Ma anche stavolta non basta.

CANDIDO SV

ALL. MAGRINI 5 Con l’assenza di Di Paola, rimasto a letto con la febbre, cambia qualcosa ma il problema ormai da tempo non sono gli uomini ma l’atteggiamento di una squadra che sembra non crederci più.

ARBITRO CORTESE 6 Gara con poche spigolosità. g.d.l.