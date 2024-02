Robur straripante: tre gol e tre punti. L’Asta Taverne ci prova, poi la resa

ASTA

0

SIENA

3

ASTA (4-2-3-1): Anselmi; Di Renzone, Grassini (31’st Seri), Bianchi (7’st Cinelli), Bardotti; Ceccatelli (14’st Uznanski), L. Mazza; Discepolo, G. Mazza (19’st Doka), Jrad; Dieme (39’st Pugliese).

Panchina: Cicali, Gianni, Curcio, Guidarelli. Allenatore Bartoli.

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Morosi (7’st Agostinone), Biancon, Achy, Bertelli (7’st Pagani); Bianchi, Lollo, Masini (7’st Hagbe); Boccardi (17’st Candido); Granado (38’st Ricciardo), Galligani.

Panchina: Gueye, Cavallari, Musaj, Ravanelli. Allenatore Voria.

Arbitro Rinaldi di Empoli (Laganà-Poneti).

Reti: 33’pt Galligani, 37’pt Boccardi, 25’st Di Renzone (autogol).

Note – Ammoniti: Morosi, Bertelli, Lollo. Recuperi: 1’ e 4’.

COLLE VAL D’ELSA – Il Siena cala il tris sull’Asta Taverne: ci sono voluti circa 30 minuti ai bianconeri per sbloccare una sfida che poi è stata in discesa nonostante l’impegno degli arancioblù, comunque in partita fino al terzo gol. La gara di Colle si era aperta con la conclusione di Discepolo (4’) che impegna Giusti nella prima parata della stracittadina. La risposta è con Boccardi che al 7’ fa tremare la traversa con un sinistro da distanza ravvicinata. Rispetto all’andata la sfida è molto più aperta e anche i padroni di casa provano ad impensierire la difesa di Magrini con Jrad e Discepolo. Anselmi (12’) compie un ottimo intervento sul colpo di testa di Granado. Decisamente più facile la presa del numero uno dell’Asta sul destro dal limite di Galligani (23’). Il Siena la sblocca poco dopo con Galligani che batte Anselmi da distanza ravvicinata dopo una rimessa laterale battuta velocemente. La Robur raddoppia pochi minuti dopo con Boccardi che sfrutta una bella azione di Granado e con un destro a giro batte ancora il portiere dell’Asta, 2-0. Nel finale di tempo a parte un’azione del solito Jrad non succede più nulla. Nel secondo tempo pronti via e Galligani centra la seconda traversa della giornata (8’) dopo un’azione prolungata. Sulla ribattuta la rovesciata di Granado è deviata in angolo. La gara non è chiusa e una incomprensione tra Giusti e il neo entrato Pagani per poco non costa il gol: Jrad si inserisce tra i due bianconeri ma, defilato, colpisce incredibilmente il palo a porta vuota. I tanti cambi spezzettano un po’ il match del Manni che è però vibrante. In contropiede Granado spara alto un sinistro da ottima posizione.

Il tris arriva comunque poco dopo con lo sfortunato autogol di Di Renzone che per anticipare Galligani batte il suo portiere, 3-0. Il terzo gol chiude definitivamente i giochi e spegne le velleità di un discreto Asta. Il tocco sotto di Ricciardo (44’) centra il quarto legno complessivo della giornata.

Guido De Leo