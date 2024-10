Roccastrada, cambio in panchina. Via Di Chiara, arriva Giulio Biagetti

Primo, inatteso, cambio su una panchina maremmana. Diego Di Chiara non è più l’allenatore del Roccastrada, ed al suo posto la società biancorossa ha preso Giulio Biagetti. Il Roccastrada, formazione del girone M di Seconda categoria ha esonerato Di Chiara dopo la sconfitta casalinga patita per mano del Campagnatico Arcille domenica scorsa. Roccastrada che in 4 partite aveva raccolto 4 punti, ottenendo due ko, una vittoria ed un pari, seppur una sconfitta era arrivata a tavolino contro la Castiglionese per un ricorso. "La Polisportiva Roccastrada annuncia un cambio di panchina, salutiamo mister Diego di Chiara a cui facciamo un grosso in bocca al lupo per il futuro – si legge in una nota della società –. Al suo posto mister Giulio Biagetti dirigerà il primo allenamento con la squadra". Biagetti lo scorso anno aveva allenato il Caldana e martedì sera ha diretto il primo allenamento a Roccastrada.